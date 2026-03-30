2026-03-30
OnePartnerGroup söker nu en administrativ kundsupport. Är du lösningsorienterad och brinner för att ge en god service, då kan detta vara tjänsten för dig. Tveka inte på att söka redan idag!
Vi söker för kommande konsultuppdrag dig som älskar att arbeta med att hjälpa människor och alltid vill hitta den bästa lösningen. Du kommer att får arbeta med ett härligt team som varje dag tillsammans jobbar för att leverera den bästa kundservicen.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Besvara mail och inkommande samtal från företagets kunder
Arbeta med administration och ärendehandläggning
Stötta den interna organisationen
Orderhantering
Fakturor
Fullmakter
Adressändringar
Det är av största vikt att varje dag kunna hantera ärenden med en professionell och lugn inställning gentemot kunder.Profil
För att vara framgångsrik i rollen som kundtjänstmedarbetare tror vi att du har en god servicekänsla, är noggrann och lyhörd för kundens behov. Du har tidigare erfarenhet av kundtjänst eller administrativt arbete, gärna inom logistik. Du har lätt för att sätta dig in i olika ärende och gillar att lösa problem. I perioder kan det vara mycket att göra så därför ser vi att du är stresstålig.
Vi ser gärna att du har arbetat med någon form av service tidigare och har en god känsla för vad kundservice innebär. Vidare har du goda datakunskaper och sätter dig enkelt in i olika datasystem.
Krav: Du behöver kunna prata och skriva obehindrat på svenska.Övrig information
Omfattning: HeltidArbetstid: Dagtid måndag - fredag. Start: OmgåendeDu kommer bli anställd hos oss på OnePartnerGroup och uthyrd till vår kund.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och om allt går som planerat så kommer din anställning efter några månader fortsätta hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
