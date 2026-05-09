Administrativ Kordinator
2026-05-09
ADMINISTRATIV KOORDINATOR SÖKES
Vill du arbeta i ett växande företag där struktur, kvalitet och professionalism står i centrum?
Wixanders söker nu en engagerad och självgående administrativ koordinator som vill ta en central roll i vår verksamhet. Vi är ett modernt måleri- och golvföretag med stark framtidstro, högt tempo och fullt digitalt arbetssätt.
Du kommer bland annat arbeta med:
Bokföring & ekonomiadministration
Fakturering och uppföljning
Personaladministration & löneunderlag
Dokumentation och interna rutiner
Kundkontakt & projektadministration
Vi söker dig som:
* Är strukturerad och lösningsorienterad
* Trivs i ett högt arbetstempo
* Har erfarenhet av administration, bokföring och fakturering
* Har god digital kompetens
* Gärna har erfarenhet från bygg- eller hantverksbranschen
Hos oss får du:
En viktig roll i ett expansivt företag
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Ett engagerat team med hög ambitionsnivå
Trygga villkor genom kollektivavtal via Måleriföretagen och Byggföretagen
Mora (möjlighet till viss arbetstid hemifrån)
Deltid med möjlighet till heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Skicka CV och personligt brev till: info@wixander.se
Ämnesrad: "Controller admin" Så ansöker du Jobbnummer
9901609