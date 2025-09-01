Administrativ koordinator till Skandinavisk Kommunalteknik
Är du en strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad person som gillar att få saker att flyta? Hos Skandinavisk Kommunalteknik får du en viktig roll i ett tryggt och väletablerat bolag där du gör skillnad - varje dag. Vi söker dig som trivs med variation, vill ta ansvar och uppskattar en företagskultur där man hjälps åt och har kul på jobbet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som inledningsvis sträcker sig över 6 månader, med goda möjligheter till förlängning. Uppdraget är ett vikariat för föräldraledighet som beräknas pågå i minst 12 månader, och det finns eventuellt möjlighet till förlängning även därefter. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos SKT
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. Ett konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV.Om företaget
Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) är ledande i Norden på tryckavloppssystem - en lösning som ofta används i områden där traditionella avloppssystem inte fungerar. De projekterar, bygger, levererar och servar kompletta system till kommuner, samfälligheter och fastighetsägare i hela Sverige, Norge och Finland.
Med egenutvecklade lösningar och 50+ års erfarenhet är SKT fortfarande pionjärer inom sin nisch - och efterfrågan ökar. Arbetsplatsen är belägen i Täby där både lager och kontor finns samlat. Hos SKT jobbar du nära både kollegor och ledning i en miljö där du får stor frihet under ansvar.Dina arbetsuppgifter
Som Administrativ koordinator har du en central roll med många kontaktytor - både internt och externt. Du blir spindeln i nätet för kundernas beställningar och för det dagliga administrativa flödet. Rollen kombinerar service, noggrannhet och problemlösning och passar dig som gillar att arbeta strukturerat men samtidigt är flexibel när det behövs.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot inkommande samtal från kunder, leverantörer och samarbetspartners
Registrera order och följa upp leveranser
Koordinera logistik och fraktbokningar med vårt tredjepartslager
Fakturering och hantering av administrativa underlag
Stötta interna team (sälj, lager, ekonomi, ledning) med olika ärenden
Hålla ordning i inkorgen och se till att inget faller mellan stolarna
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning med fullständig examen
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom kundservice, logistik eller orderhantering
God systemvana och goda kunskaper i MS Office
Flytande i både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av affärssystemet Monitor, eller liknande ERP-system
Meriterande: Erfarenhet av fakturering eller orderflöden inom teknisk eller industriell verksamhet
För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du är en person som är noggrann, lösningsorienterad och trygg även när tempot ökar. Du arbetar strukturerat, har lätt för att ta ansvar och är inte rädd för att ta egna initiativ. Samtidigt är du serviceminded, professionell i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Vi tror också att du har en positiv inställning, ett öga för detaljer och gärna bidrar till en god stämning på kontoret. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm, Täby Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider, med närvaro på kontoret
Omfattning: Heltid
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
