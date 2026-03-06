Administrativ koordinator till säljteamet (B2B) - Specsavers
Vill du vara navet som skapar struktur, service och tempo i en B2B-inriktad säljorganisation? Trivs du med att arbeta i flera olika system och ser systemstöd, struktur och administration som en naturlig del av din vardag?
Specsavers söker nu en Administrativ koordinator till säljteamet i Göteborg - ett konsultuppdrag där du får kombinera administration, kundsupport och projektstöd i en roll som möjliggör teamets effektivitet och fortsatta tillväxt.
OM ROLLEN
I den här rollen kliver du in i ett team om fyra personer på supportkontoret i Göteborg och blir en central funktion i den interna B2B-säljorganisationen. Ditt uppdrag är att samla upp, förenkla och driva administrativa och systemrelaterade flöden så att säljteamet kan fokusera på affären.
Rollen är bred och varierad och kombinerar återkommande administrativa rutiner med ad hoc-insatser. En stor del av arbetet sker i olika system och digitala verktyg, vilket gör att du behöver vara både bekväm och nyfiken i systemmiljöer. Du har en tydlig serviceådra, arbetar strukturerat och trivs i rollen som "den som får saker att fungera".
Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Administrativ koordinator till säljteamet kommer du bland annat att:
Bemanna och hantera inkommande B2B-relaterade frågor kopplade till säljorganisationen, främst via e-post och serviceärenden, med nära samarbete med kundtjänst.
Arbeta med rekvisitioner och fakturaunderlag, inklusive hantering av manuella flöden kopplade till avtal och upphandlingar samt dagliga utskick.
Arbeta löpande i och mellan flera system: uppdatera, kvalitetssäkra och strukturera information (exempelvis butikslistor) samt vägleda internt och externt i hur information används i systemstödet.
Stötta vid mässor och event i B2B-sammanhang genom att koordinera praktiska delar, förbereda, beställa och säkerställa att rätt material finns på plats.
Ge projektadministrativt stöd i förbättringsinitiativ kopplade till arbetssätt, material, system och processer.
Samla och hantera den löpande administrationen i rollen för att skapa tydliga, effektiva och enhetliga arbetssätt samt avlasta säljteamet i vardagen.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är trygg, proaktiv och lösningsorienterad, och som trivs i en roll där struktur, system och service går hand i hand. Du väntar inte på perfekta förutsättningar utan tar ansvar, driver på och använder både systemstöd och nätverk för att hitta lösningar.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av administration eller koordinering, gärna i B2B-miljö såsom sälj-, support-, kundservice- eller kommersiell verksamhet.
Har god vana av att arbeta i Outlook, Excel och är mycket bekväm med att arbeta i flera olika system och digitala verktyg parallellt. Har du erfarenhet av CRM-system är det meriterande (t.ex. SuperOffice).
Är strukturerad och trivs med återkommande rutiner och administrativa flöden, samtidigt som du uppskattar variation och kan växla tempo.
Har en tydlig servicekänsla, är kommunikativ och tycker om att guida och stötta andra i både arbetssätt och system.
Är nyfiken, prestigelös och motiveras av att förbättra och effektivisera processer.
Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
OM SPECSAVERS
Specsavers är en internationell optikerkedja med ursprung i Storbritannien. Företaget erbjuder synundersökningar, glasögon, kontaktlinser och solglasögon. Specsavers är ett familjeägt företag med en stark värdegrund och vår vision är att förbättra liv genom bättre syn. Kulturen präglas av kamratskap, öppenhet och en vilja att hjälpa varandra. Här arbetar man tillsammans, med respekt och omtanke, i en miljö där alla får ta plats och bidra.
OM UPPDRAGET
Detta är ett konsultuppdrag på heltid via Wise Admin med planerad löptid till årsskiftet. Rollen är placerad i Göteborg.
OM WISE ADMIN
Wise Admin är specialister på rekrytering, konsultlösningar och rådgivning inom administration. Vi lyfter de som ofta tas för givet, för vi vet hur avgörande rätt administrativ kompetens är för att verksamheten ska fungera och växa. Vi matchar människor som skapar struktur, ordning och arbetsglädje, och ser till att de hamnar där de gör som mest nytta. På riktigt.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef (Stephanie Grammenidis Hagman, stephanie.grammenidis@wise.se
