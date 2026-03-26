Administrativ koordinator till säljteam
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
For dig som trivs i en koordinerande roll och har ett öga för struktur finns nu möjligheten att ta dig an rollen som Administrativ Koordinator hos en expansiv aktör inom tränings- och livsstilsbranschen. Här får du en central position i att stötta säljteamet och bidra till fortsatt tillväxt i ett bolag med höga ambitioner. Är du intresserad? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
Vår kund befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en Administrativ Koordinator som vill vara med och skapa struktur i en dynamisk miljö. Bolaget är en snabbväxande aktör inom tränings- och livsstilsbranschen, känt för sitt starka varumärke och sin närvaro på den globala marknaden. Du blir en viktig del av ett mindre säljteam som består av två stycken Account Managers, där du avlastar säljorganisationen och möjliggör att de kan fokusera på affären.
Rollen är på deltid, cirka 2-3 dagar i veckan, med start omgående. Under sommaren förväntas du arbeta heltid, och för rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig lösning samt eventuell övergång till en heltidsroll.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Administrativ Koordinator arbetar du nära säljteamet med fokus på struktur, data och administration. Du hanterar och sammanställer information i Excel, uppdaterar dokumentation samt arbetar i olika system med exempelvis produktdata och orderadministration. Här får du en varierad roll med stort eget ansvar där noggrannhet och struktur är avgörande.
Skapa, uppdatera och underhålla masterdokument i Excel
Sammanställa och analysera data från flera källor
Ladda upp och administrera produktinformation, bilder och texter i partnerportaler (B24, PIM)
Stötta säljteamet med orderadministration och administrativa processer
Vi söker dig som
Har en pågående eftergymnasial utbildning eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Mycket goda kunskaper i Excel (formler, databehandling, struktur)
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift, då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av en administrativ roll
Erfarenhet av affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta i en administrativ roll där detaljer spelar stor roll. Du har en god förmåga att skapa ordning även i miljöer som stundtals kan upplevas som ostrukturerade, och du motiveras av att få saker på plats. Vidare är du ansvarstagande och självgående i ditt arbete, med en förmåga att ta egna initiativ och driva dina uppgifter framåt. Vi ser även att du har en vilja att lära dig och utvecklas, samt en prestigelös inställning där du är redo att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
