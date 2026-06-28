Administrativ Koordinator till Ramo AB
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2026-06-28
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Vill du ha en varierad roll där du får kombinera administration, ekonomi, kvalitet och orderhantering?
På Ramo söker vi en administrativ koordinator som trivs med att ha många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Hos oss får du en bred roll där du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att våra administrativa processer fungerar smidigt.
Vi är ett företag med korta beslutsvägar där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som administrativ koordinator kommer du att arbeta med flera olika delar av verksamheten. Rollen är bred och innehållet kan utvecklas över tid utifrån företagets behov och dina styrkor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Orderadministration och uppföljning
Administrativt stöd inom ekonomi, exempelvis fakturahantering, avstämningar och dokumentation
Administration kopplad till vårt kvalitets- och ISO-arbete
Dokumenthantering samt uppdatering av rutiner och processer
Kontakt med kunder, leverantörer och interna funktioner
Övriga administrativa uppgifter som bidrar till ett effektivt arbetsflöde
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Har ett gott ordningssinne och trivs med att planera och prioritera.
Är självgående men samtidigt uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya affärs- och administrativa system.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av administration, ekonomi, kvalitetssystem eller tillverkande industri är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Hos oss får du
En varierad och utvecklande tjänst.
Möjlighet att arbeta inom flera administrativa områden.
En arbetsplats med korta beslutsvägar där idéer tas till vara.
Ett engagerat team där vi hjälps åt och arbetar mot gemensamma mål.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Om Ramo
Ramo är ett logistikföretag som arbetar mot den tillverkande industrin. Med kvalitet, service och långsiktiga relationer i fokus hjälper vi våra kunder med effektiva lösningar och ett nära samarbete. Vi är ett företag där engagemang, ansvar och förtroende genomsyrar det dagliga arbetet.
Låter det intressant?
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@ramo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ Koordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramo AB
(org.nr 556555-9530), http://www.ramo.se
Lekelundsvägen 5 (visa karta
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331 25 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982165