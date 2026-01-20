Administrativ koordinator till PreZero Recycling
Har du erfarenhet av administration och vill ha en roll där din struktur och noggrannhet gör verklig skillnad? Som Administrativ koordinator blir du navet i flödet av råvaror, från planering av transporter och kontakt med kunder till hantering av dokument och fakturaunderlag. På PreZero gör ditt arbete skillnad för både kunder och miljön varje dag!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att PreZero har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och PreZero en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
Vi på PreZero ser på mångfald som en styrka och vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
Arbetsuppgifter
Som Administrativ koordinator på Råvaruavdelningen har du en nyckelroll i hanteringen av försäljnings- och tradingvolymer av råvaror till slutmottagare. Du koordinerar materialflödet från kunder och anläggningar i hela Sverige, vilket inkluderar planering och uppföljning av transporter, kontakt med transportbolag och slutkunder samt kontroll och hantering av transportdokument. Rollen omfattar även administration av beställningar, leveranser och fakturaunderlag, arkivering samt rapportering av statistik.
Du följer administrativa processer för alla typer av råvaror, från papper och metall till plast, bränsle och alternativa material, enligt fastställda rutiner och samarbetar nära materialchefer. Du säkerställer att alla dokument och transporter hanteras korrekt, att råvarorna håller avtalad kvalitet och att leveranserna går smidigt. Rollen innehåller mycket kontakt med externa kunder och leverantörer, både i Sverige och internationellt, vilket innebär att kommunikation sker på svenska och engelska.
Tjänsten erbjuder en varierad arbetsvardag där du kombinerar koordinering, administration och kontakt med olika aktörer, och där varje arbetsdag bidrar till att säkra effektiva flöden och korrekt leverans av råvaror.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Eftergymnasial utbildning inom logistik eller likvärdig erfarenhet
• Arbetslivserfarenhet inom administration, koordinering och/eller logistik
• Goda kunskaper i Office-paketet, främst Excel samt Google Workspace
• God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Erfarenhet inom transportplanering eller import/export är meriterande
• Kunskap i affärssystem är meriterande
För att passa i rollen är du självgående och tar ansvar för ditt arbete från start till mål. Du har ett analytiskt och logiskt tankesätt, är noggrann och har ett öga för detaljer som gör att du alltid kan leverera korrekt och effektivt. Du trivs med att följa etablerade processer men tar också egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker, och du bidrar aktivt till att teamet och verksamheten fungerar smidigt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Eskilstuna Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
