Administrativ koordinator på deltid till Attachment Warehouse

Har du ett öga för detaljer, trivs med struktur och vill vara en del av ett växande internationellt bolag? Hos Attachment Warehouse får du chansen att utvecklas och bidra i en bred och variationsrik administrativ roll - i ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas. Detta är en spännande möjlighet att tidigt ansluta till ett dynamiskt och entreprenöriellt team under en period av stark tillväxt.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Det här är ett deltidsuppdrag via Bravura på 3 dagar per vecka med start så snart som möjligt. Det är mycket goda möjligheter att växa vidare till en heltidstjänst i takt med bolagets expansion i Europa.
Om företaget
Attachment Warehouse är en snabbväxande leverantör av premiumutrustning och specialiserade tillbehör för professionellt och industriellt bruk. Efter många framgångsrika år på den australiensiska marknaden etablerar företaget nu sin europeiska verksamhet med bas i Stockholm. Här får du chansen att vara med från start och bidra till att bygga upp organisationen i Europa.
En högpresterande person kommer att kunna ta sig an utökade ansvarsområden och utvecklas mot framtida roller inom organisationen - exempelvis inom operations, marknadsstöd, produktledning eller bredare koordinatorroller - i takt med att den europeiska verksamheten växer.
Arbetsuppgifter
Som administrativ koordinator hos Attachment Warehouse får du en bred och varierad roll där du stöttar teamet med allt från produktdata och marknadsmaterial till leverantörshantering och övriga administrativa uppgifter.
Du ansvarar bland annat för att uppdatera och underhålla produktdata, hantera bilder, specifikationer och material samt samordna integrationer och utföra generell systemadministration. Du administrerar och vidarebefordrar fakturor till ekonomiavdelningen och organiserar marknadsmaterial, såsom produktbilder, demo-videor och SP-material, i tydliga digitala strukturer. Utöver detta bidrar du till löpande administrativa uppgifter och samarbetar nära kollegor för att säkerställa effektiva processer och ett smidigt arbetsflöde.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Pågående eftergymnasial utbildning med minst ett år kvar, eller annan sysselsättning på minst 50 % * God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift * God datorvana, särskilt inom Excel, filhantering och molnbaserade verktyg * Intresse för e-handelssystem, marknadsföring eller operativa processer är meriterande * Utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller liknande är meriterande
För att trivas i rollen är du van att ta ansvar, gillar att skapa ordning och är inte rädd för att sätta dig in i nya system och arbetssätt. Du är en driven, högpresterande och självgående person som trivs i en start-up-miljö, arbetar metodiskt, är hjälpsam och kommunicerar tydligt med både interna och externa kontakter.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Saltsjö-Boo, med möjlighet till delvis arbete hemifrån Arbetstider: Kontorstider Omfattning: 3 dagar per vecka, flexibla dagar Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
