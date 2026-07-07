Administrativ koordinator/HR-assistent Vikariat
Boliden Mineral AB / Ekonomiassistentjobb / Hedemora Visa alla ekonomiassistentjobb i Hedemora
2026-07-07
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Nu söker vi en Administrativ koordinator/HR-assistent, en serviceinriktad roll där du kommer att vara ett viktigt stöd för både chefer och organisation. Det här är en bred roll där du kommer att jobba med många olika delar kopplat till support inom administration, systemstöd, samordning av olika arrangemang och verkligen vara spindeln i nätet!
Låter det som en intressant roll för dig? Läs vidare i annonsen och skicka in din ansökan så snart du kan!
Din roll
I rollen som administrativ koordinator är du en central del av verksamheten och bidrar till att vardagen fungerar smidigt för chefer och medarbetare. Du arbetar brett inom olika områden med både systemstöd och generell administration, du är en självklar kontaktperson i administrativa frågor lokalt.
Med struktur, ansvar och ett professionellt bemötande skapar du god service och förutsättningar för effektivt arbetssätt. Du är trygg i din roll och gillar att ha många olika bollar i luften.
Du kommer att tillhöra avdelningen för HR och kommunikation i Garpenberg. Vikariatet är fram till VT 2027.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Ge kvalificerat administrativt stöd till chefer och medarbetare men också stötta områdeschef med diverse administration
Ge support/utbildning kring olika system och digitala verktyg
Samordna möten/besök, samt arrangemang och administration kring detta
Planera och samordna interna evenemang och aktiviteter som tex familjedagar/öppet hus mm, samt bidra vid genomförandet av dessa
Kontaktperson för sponsring och aktiviteter/utlottningar kopplat till det
Hantera mötes- och konferensbokningar samt samordning med restaurang och övriga interna funktioner
Administrera uppvaktningar och avtackningar och hantera inbjudan till julbord
Koordinera interna utlottningar och andra återkommande personalrelaterade aktiviteter
Arbeta med personalvård, inklusive kontakt med extern leverantör
Hantera beställningar, inleveranser och kontakter med externa aktörer
Administrera sponsring, beställa mäss- och eventmaterial såsom trycksaker, rollups, giveaways samt profilkläder
Ansvara för prenumerationer, tryckkostnader
Stötta kommunikationsarbetet som backup inom exempelvis sociala medier, intranät och digitala informationsskärmar
Ditt bidrag
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du är noggrann, arbetar strukturerat och självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att ligga steget före. Du är flexibel i ditt arbete och kan anpassa sysslorna snabbt utifrån verksamhetens behov. Mycket god serviceförmåga är en självklarhet för dig!
Du har:
Lägst gymnasieutbildning gärna med inriktning ekonomi/administration samt erfarenhet av administrativt arbete
God kommunikativ förmåga både på svenska och engelska
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya digitala verktyg
Mycket god serviceförmåga med ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt
God samarbetsförmåga och lätt för att bemöta människor i olika frågor
Ett öppet sinne och en vilja att lära dig nya saker och drivs av att utveckla processer
B-körkort
Meriterande är om du har;
Erfarenhet från HR-systemet Workday
Kunskaper i inköpssystemet Maximo
Erfarenhet av fakturahantering i Basware
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Helena Holmlund via mejl till helena.holmlund@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Janet Werner via mejl till janet.werner@boliden.com
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 070-305 03 82, Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63.
Sista dag att ansöka är 21 juli 2026. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Garpenbergsomr Anrikningsverket & Gr Jobbnummer
9995890