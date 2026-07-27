Administrativ handläggare vid Operativ Enhet
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2026-07-27
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en självgående och strukturerad handläggare med fallenhet för ärende- och informationshantering som trivs som spindeln i nätet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som administrativ handläggare hör du till en operativ enhet inom avdelningen för Signalunderrättelser. Avdelningen har som uppgift att ge våra uppdragsgivare underrättelser om omvärlden. Vår signalspaning riktas mot utländska förhållanden och kan ge unik kunskap om sådant som påverkar Sveriges utrikes- och försvarspolitik.
I rollen som administrativ handläggare utgör du en stödfunktion för avdelningens chefer och analytiker. Du arbetar i en spindel i nätet-roll där du har regelbunden kontakt med verksamheten. Du kommer att sitta centralt placerad med stor insyn i produktionsområdenas olika informations- och rapportflöden. Vi söker dig som vill verka för att administration och koordinering av handlingar sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi ser även att du kan hantera sekretess och de begränsningar som det innebär.
Därutöver kommer du ingå i handläggning och beredning av ärenden till stöd för avdelningens underrättelseprocesser, samt vara ett stöd till övriga delar av enheten med exempelvis distribution av rapporter.
Resor i tjänsten kan förekomma.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Delta i handläggning och koordinering av inkomna handlingar och ärenden till stöd för avdelningens underrättelseprocesser inklusive bedömning och prioritering av inkommande information.
Bereda och följa upp beslut.
Delta i uppföljning och utvärdering av verksamheten, exempelvis genom framtagning av statistikunderlag.
Delta i framtagandet av utbildningsmaterial i samverkan med kollegor.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Sammanhängande erfarenhet i närtid, av administrativt arbete och handläggning av ärenden.
Tidigare erfarenheter av databaser, rapport- och ärendehanteringssystem.
Goda kunskaper i Officepaket.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skift, samt mycket god läsförståelse.
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning i underrättelsetjänst, relaterad till Nato, arkivtjänst eller informationshantering.
Erfarenhet från arbete vid statlig myndighet, företrädesvis vid en försvarsunderrättelsemyndighet.
Kunskap och erfarenhet av FRA:s verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom underrättelsetjänst hos FRA:s uppdragsgivare.
Erfarenhet av arbete med databaser och/eller arkivtjänst, gärna där hemliga handlingar hanterats.
Erfarenhet av Nato:s underrättelse- och/eller operativa verksamhet.
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Bra på att samarbeta – Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt och har en förmåga att lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående – Du tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Serviceinriktad – Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett prestigelöst förhållningssätt med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Strukturerad – Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering via rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-23.
Referensnummer 2026FRA1149-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord:
Handläggare, underrättelse, administration, koordering, försvarsunderrättelse, underrättelsetjänst, informationshantering
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1149-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Signalunderrättelse Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
10012109