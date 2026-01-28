Administrativ handläggare till Säkerhetsavdelningen
2026-01-28
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets Säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten.
Vid Säkerhetsavdelningen arbetar experter med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Kansliet är en funktion inom avdelningen och kansliets huvudsakliga uppgift är att bistå säkerhetsdirektören och övriga chefer inom avdelningen. Kansliet ansvarar för att samordna avdelningens verksamhetsplanering, handläggningsordning, beredningsgång, administration av avdelningens ärendehanteringssystem, att genomföra utredningar och andra uppdrag, ta fram beslutsunderlag till avdelningens chefer, samordna rapportering och skriva remissvar. Kansliet har också uppdrag inom säkerhetsskydd och är till stor del ingången för externa och interna frågor till avdelningen. Kansliet söker nu en administrativ handläggare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kansliet arbetar bland annat med verksamhetsplanering, beredningsgång, administration av avdelningens ärendehanteringssystem, att genomföra utredningar och andra uppdrag. Vidare ingår i kansliets uppdrag att ta fram beslutsunderlag till avdelningens chefer, samordna rapportering och skriva remissvar.
Att arbeta som administrativ handläggare vid avdelningskansliet är ett mångfacetterat uppdrag som innefattar allt från service, support och administration till analys. Det är en viktig roll där du säkrar god struktur och effektivitet för avdelningen. Ditt arbete präglas av både självständigt arbete och en hög grad av samarbete, både inom avdelningen och externt, samt att ge stöd och service utifrån ett helhetsperspektiv för myndigheten.
Som administrativ handläggare kommer du vidare att arbeta med ärendehantering, kallelser och mötesanteckningar, upprättande av beslut, yttranden och remissvar samt andra utredningsuppdrag. Du förstår komplexa språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet med ett enkelt och lättbegripligt språk. I övrigt kommer du att utföra arbetsuppgifter på uppdrag av närmaste chef.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, prestigelös och tydlig. Du ser vad som behöver göras och kan arbeta självständigt samtidigt som du är en sann lagspelare och trivs i samarbetet med andra. Du är självgående och trygg i dig själv, uppvisar ett gott omdöme samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du har integritet och kan balansera viktig information och göra ställningstaganden. Du arbetar mot uppsatta mål och har en förmåga att se helheten och dess delar. Du arbetar systematiskt, strukturerat och har ett brett perspektiv på verksamheten.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning om minst 120hp inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Flerårig erfarenhet av arbete med kvalificerad administration
- Flerårig erfarenhet av offentlig verksamhet, främst statliga myndigheter
- Erfarenhet av arbete i kansli- eller stabsfunktion
Det är meriterande om du har:
- Förståelse och kunskap om Migrationsverkets organisation och uppdrag
- Kunskap om och erfarenhet av Migrationsverkets interna processer och verksamhet
- Erfarenhet av ledningsstöd till flera chefer
- Erfarenhet av arbete kopplat till säkerhet och relaterad lagstiftning
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan bli aktuellt
Arbetstider: Förtroendearbetstid
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen
Hanna Karlström 010-2035779
