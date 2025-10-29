Administrativ handläggare till enheten för rekrytering
2025-10-29
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Enheten för rekrytering växer och vi söker därför en administrativ handläggare som vill vara med och hålla ihop enhetens administrativa flöden, bidra till ordning och struktur, och säkerställa att kommunikationen både internt och externt fungerar smidigt.
Hos oss får du en central roll i en verksamhet som arbetar med en av vår tids viktigaste samhällsfrågor - migrationen. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans driver Migrationsverkets rekryteringsprocesser framåt, och du kommer att vara navet i vår administrativa hantering.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som administrativ handläggare kommer du bland annat att:
- Hantera och samordna enhetens gruppbrevlåda för rekryteringsärenden och anställningsförfarandet - ta emot, fördela och besvara frågor från både interna och externa parter.
- Lämna ut handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen.
- Vägleda och stödja chefer, kollegor och externa kontakter i frågor som rör rekryteringsadministration och rutiner.
- Bidra till ordning och struktur i enhetens administrativa processer.
- Utföra andra förekommande administrativa uppgifter som delegeras av enhetschefen.
Arbetet innebär många kontakter inom myndigheten och ställer krav på både servicekänsla och noggrannhet.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och ansvarstagande person som tycker om att skapa ordning och ha överblick. Du trivs med att ge service, har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och professionellt. Du är lösningsorienterad, prestigelös och van vid att hantera flera uppgifter parallellt.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
- Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättslig ärendehantering
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande
- Erfarenhet av HR-administration och arbete inom HR
- Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
- Kunskap och erfarenhet om offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar.
- Erfarenhet av arbete med rekryteringssystem (exempelvis Varbi)
- Erfarenhet av service och ärendehantering via gemensam e-postbrevlåda
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra enheten för rekrytering inom HR-avdelningen, där vi arbetar för att ge hela Migrationsverket ett professionellt stöd i rekryteringsfrågor. Vi är ett engagerat och hjälpsamt team som värdesätter kvalitet, samarbete och ett gott arbetsklimat.
Vi sitter i moderna lokaler och erbjuder en flexibel lösning där arbete på kontor och på distans kan kombineras.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare med inledande 6 mån provanställning
Arbetstider: kontorsarbetstid med flextidsavtal alternativt förtroendearbetstid enligt överenskommelse
Placering: Sundbyberg, Göteborg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor
För frågor om rollen, kontakta enhetschef Alexandra Gibbons (alexandra.gibbons@migrationsverket.se
)
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-analytiker Viktor Larsson (viktor.j.larsson@migrationsverket.se
) Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025 via vårt rekryteringssystem. Vi använder inte personligt brev i denna rekrytering. Vänligen bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna som en del av din ansökan.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
