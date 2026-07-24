Administrativ handläggare med utvecklingsdriv
Staffanstorps kommun / Organisationsutvecklarjobb / Staffanstorp Visa alla organisationsutvecklarjobb i Staffanstorp
2026-07-24
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Vill du vara med och utveckla framtidens omsorg?
Vi söker dig som gillar struktur, digitala verktyg och smarta lösningar. Du är den som inte bara ser till att saker blir gjorda – du funderar också på hur de kan göras bättre.
Hos oss får du en viktig roll där administration, ekonomiska processer och verksamhetsutveckling möts. Du blir ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheter samtidigt som du bidrar till att utveckla våra arbetssätt med hjälp av digitalisering och AI.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära:
• Administrativ handläggning och samordning
• Stöd i ekonomiska processer, exempelvis fakturahantering och uppföljning
• Ta fram underlag, statistik och dokumentation
• Utveckla och effektivisera administrativa processer
• Identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta idéer till nya arbetssätt
• Bidra till att AI och digitala verktyg används på ett smart och värdeskapande sättKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning inom administration, offentlig förvaltning, ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Har mycket god digital kompetens och lätt för att sätta dig in i nya system
• Är nyfiken på AI och vill använda ny teknik för att förenkla och förbättra arbetet
• Är strukturerad, självgående och tar egna initiativ
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har ett intresse för processer och tycker om att skapa ordning, kvalitet och utveckling
Du får en roll där du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Vi tror på nytänkande, samarbete och ett ständigt lärande. Vi söker därför inte någon som bara vill förvalta våra arbetssätt vi söker dig som vill vara med och utveckla dem.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-336". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
)
245 80 STAFFANSTORP Arbetsplats
Staffanstorps kommun Kontakt
Enhetschef
Jessica Rosén Benyahia jessica.rosen@staffanstorp.se +4646251210 Jobbnummer
10011099