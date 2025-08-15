Administrativ förvaltare
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden? Vill du verka i en idéburen organisation i ett företag som engagerar? HSB Södertörn stå inför ett nytt kapitel där vi utvecklar, vi växer och är mitt uppe i en digitaliseringsresa. Om du känner igen dig i det här kanske just du är vår nästa lagspelare! Läs vidare och ansök idag!Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som administrativ förvaltare på HSB Södertörn är du vår företrädare gentemot våra kunder. Du arbetar självständigt och har stor frihet att planera och prioritera i ditt arbete. Du kommer ingå i specialistgruppen inom teknisk förvaltning som hanterar våra olika tillsynstjänster och skador.
Du är kontaktperson gentemot bostadsrättsmedlemmar, hyresgäster, leverantörer, entreprenörer, myndigheter med mera i frågor som rör förvaltningen, den dagliga driften och fastighetsansvaret och du hanterar löpande kontakt med boende och hyresgäster. I uppdraget ingår också att utveckla administrativa arbetssätt, processer och mallar för att effektivisera arbetsflöden inom den administrativa förvaltningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Lägenhetstillsyner.
Överlåtelsetillsyner.
Den administrativa delen vid hantering av skador.
I ditt ansvar ingår även att:
Hantera boendekontakt och löpande ärenden.
Driva och medverka på kundmöten.
Hantera löpande administration.
Handlägga störningsärenden, försäkringsärenden mm.
Ansvara för erforderlig dokumentation/arkivering.
Ta fram förvaltningsrapporter.
Bemanna besök under öppettiderna.
Är det här du?
Vi söker dig med gymnasieutbildning med inriktning mot byggnads- och/eller fastighetsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt minst 2 års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du har kunskaper inom brf-juridik och har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som i skrift. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående med ett eget driv och ett strukturerat arbetssätt. Du är servicemedveten och relationsorienterad och har förmåga att se och möta våra kunders nuvarande och framtida behov. Du behöver också ha intresse för att utveckla och förbättra våra arbetssätt och se nya möjligheter. Eftersom vi arbetar i team kring kunder är din samarbetsförmåga och vilja viktig i tjänsten.
Vill du veta mer?
Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta Ann-Sofie Lindgren, verksamhetschef för teknisk förvaltning, Ann-Sofie.Lindgren@hsb.se
. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!
Om HSB Södertörn
HSB Södertörn är idédrivet och medlemsägt. Vi är en av 24 regionföreningar i landet. Vi bedriver verksamhet i fyra kommuner; Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och Gotland. HSB Södertörn har nästan 23 000 medlemmar och vår förvaltning berör 14 300 lägenheter. Vi bygger bostäder samt erbjuder kvalificerade förvaltningstjänster i samtliga kommuner. På HSB Södertörn jobbar drygt 100 nyfikna och serviceinriktade personer Ersättning
