Administrativ erfaren djurskyddshandläggare
2026-04-10
På Landsbygdsavdelningen arbetar vi för att Länsstyrelsen ska nå målen i regeringsuppdragen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi ska aktivt bidra till robusta och attraktiva landsbygder genom god viltförvaltning och djuromsorg, ökad hållbar livsmedelsproduktion och fler konkurrenskraftiga företag.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren djurskyddshandläggare till enheten Veterinär och djurskydd. Du kommer i första hand att arbeta med administrativ handläggning inom djurskyddsverksamheten samt handlägga ärenden enligt lag om tillsyn över hundar och katter. I andra hand arbeta med övrigt förekommande uppgifter på enheten.
Enheten Veterinär och djurskydd ansvarar för att kontrollera att länets lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för att utföra kontroller av foder och livsmedel i primärproduktion, utreda och handlägga ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, hantera smittskyddsfrågor, kontrollera djurhälsopersonal och andra veterinära uppgifter. Genom att verka för god djurhälsa och för en säker livsmedelsproduktion främjas också hälsa och välmående för länets medborgare. Vi ska upplevas som stödjande och serviceinriktade i vår verksamhet och använda våra personella och materiella resurser på ett effektivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, exempelvis agronom med inriktning mot djur och djurhållning, etologi- och djurskyddsprogrammet, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Du har kunskap om relevant lagstiftning som till exempel djurskyddslagstiftningen, lagen om tillsyn över hundar och katter samt förvaltningslagen. Du ska ha erfarenhet av att arbeta som djurskyddshandläggare på länsstyrelse och ha handlagt ärenden enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Du har också erfarenhet av att möta människor, särskilt i utsatta situationer och har goda kunskaper om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer. Meriterande är praktisk erfarenhet av djurhållning och djurskötsel.
Du kan arbeta självständigt, har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Det är av största vikt att du är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har god datorvana och goda kunskaper i officeprogrammen, samt erfarenhet av ärendesystem såsom Platina och Jordbruksverkets djurskyddskontrollregister (DSK).
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som har ett nära samarbete så det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina egenskaper kompletterar arbetsgruppen samt att du har förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. En förutsättning för tjänsten är att du fungerar bra i grupp.
Arbetet som djurskyddshandläggare är ibland psykiskt påfrestande och det är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer och du måste ha en empatisk förmåga så du kan sätta dig in i någon annans perspektiv.
Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Körkort för bil krävs.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad 12 månader och på heltid.
Tillträde snarast.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 april 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
Örebro
Enhetschef
Idamaria Lundström idamaria.lundstrom@lansstyrelsen.se 010-2248348
