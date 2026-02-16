Administrativ chef till Södra Latins gymnasium
Stockholms kommun / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Då vår administrativa chef meddelat att han avser att gå i pension söker vi nu en ny administrativ chef som kan förvalta och utveckla det fina arbetet som skapats hos oss på Södra Latin.
Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö mitt på Södermalm. Skolan har utbildningar som håller hög nivå inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola.
Södra Latins gymnasium är en stor skola. Här går ca 1130 elever i 33 klasser med 33 elever i varje. Här går också elever på språkintroduktion i tre klasser med 23 elever i varje. Vi har elever från hela Stockholms län. Skolan leds av en rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.
Läs gärna mer om skolan här
Vi erbjuder
Möjligheten att och utvecklas på en arbetsplats och i en skolledningen som är tillgänglig för varandra och arbetar i team.
Är du ny chef inom Stockholms stad erbjuds chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som administrativ chef på Södra Latins gymnasium ansvarar du för att driva och utveckla skolans administrativa stödfunktioner. Du är personalansvarig chef för administrativ personal, IT-samordnare/ljudtekniker och vaktmästeri (ca 10 medarbetare) och arbetar direkt under rektor. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rektorer.
Du ansvarar bland annat för:
• att vara ett strategiskt stöd till rektor i frågor som verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och omvärldsanalys.
• budget, uppföljning, ekonomisk planering och upphandling.
• att samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan samt ha operativt ansvar för brandskydd.
• skolans lokaler och samarbeta med externa aktörer såsom fastighetsägare, projektledare, hantverkare samt städ- och måltidsleverantörer.
• ett administrativt stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten.
• att verka för tillit och ett gott arbetsklimat, bemötande och skolkultur inom den egna enheten och skolan.
Din kompetens och ditt ledarskap
Rent formellt söker vi dig som har:
• Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom aktuell erfarenhet av att arbeta med budgetuppföljning.
• Erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar i skolan.
• Mycket god kunskap om ekonomisk styrning för en hållbar budget i balans samt god insyn i skolans organisation.
• Mycket god kunskap och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem och IT.
• Förmåga att organisera, skapa strukturer och rutiner.
• Hög kommunikativ kompetens.
Meriterande är:
• Arbetsrättslig kompetens och erfarenhet.
• Erfarenhet gällande gymnasieskolans uppdrag och organisation.
• Erfarenhet som administrativ chef inom Stockholm stad (med kunskap och erfarenhet av Stockholms Stads ekonomiska och administrativa system såsom Agresso, Hypergene, E-dok, LISA med flera) eller annan kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av facklig samverkan.
Vi söker en administrativ chef som leder med tydlighet och engagemang. Du har helhetssyn och strategisk förmåga att utveckla administrativa processer som stödjer skolans pedagogiska uppdrag. Med ett strukturerat arbetssätt och fokus på kvalitet skapar du effektiva rutiner och goda samarbeten. Du är en trygg ledare och chef som motiverar medarbetare och bidrar till en professionell och serviceinriktad organisation. Du är prestigelös, tycker om att jobba i team och har ett högt mått av ansvarstagande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation, driv och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, case, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Södra Latins gymnasium Kontakt
Kajsa Sundin kajsa.sundin@edu.stockholm.se 0768253837 Jobbnummer
9743550