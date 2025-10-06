Administrativ chef till Slakthusområdets gymnasium
2025-10-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och starta upp en helt ny gymnasieskola från grunden?
Vi söker en administrativ chef till Slakthusområdets gymnasieskola - en ny gymnasieskola som öppnar i augusti 2026 mitt i det växande Slakthusområdet, Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser.
Fullt utbyggd kommer skolan att ta emot cirka 800 elever i moderna lokaler, en inspirerande lärmiljö med fokus på innovation och entreprenörskap. Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet samt Försäljning- och serviceprogrammet.
Vi erbjuder
Som administrativ chef är du delaktig i att utveckla vår nya gymnasieskola till en verksamhet där elever, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Tillsammans med rektor bygger du upp en verksamhet som präglas av kvalitet, samarbete och framtidstro.
Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och god tillgång till stödfunktioner inom organisationen. Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom utbildningsförvaltningens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer.
Läs gärna mer här Nu byggs den nya gymnasieskolan i Slakthusområdet - Stockholms stad
Din roll
En hälsning från Therese Albertsson Rosell, rektor:
Jag söker en administrativ chef som tillsammans med mig kommer att leda uppstarten av en ny gymnasieskola i Slakthusområdet. Som administrativ chef är du en del av skolans ledningsorganisation tillsammans med mig. För mig är det viktigt att du ser förändring som en möjlighet, är kreativ och gillar att jobba med ungdomar. Uppstarten är en spännande men också utmanande resa där vi tillsammans formar skolan för att möta eleverna på bästa sätt. Du behöver vara något av en entreprenör för att trivas i denna roll. Som administrativ chef får du en nyckelroll i att skapa och utveckla en välfungerande skolorganisation samt att leda utvecklingen av administrativa processer och rutiner.
I ditt uppdrag som administrativ chef ger du stöd gällande verksamhets- och omvärldsanalyser med fokus på ekonomistyrningens samt andra styrsystems hantering. Du ansvarar bland annat för:
• budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen
• administration och budget för skolfastigheten angående drift och underhåll
• avtal
• dokumenthanteringsfrågor
• kontakter med externa parter såsom ex. leverantörer
• upphandlingar
• samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan
Du kommer att rekrytera och bli närmaste chef för skolans administrativa personal, servicepersonal och kök vilket innebär personalansvar och verksamhetsansvar.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
erfarenhet av att arbeta med budget, prognoser och uppföljning samt god förståelse för hur administrativa processer bidrar till att leda och styra en verksamhet
mycket god kunskap om ekonomisk styrning för en hållbar budget i balans samt god insyn i skolans organisation
erfarenhet av att ha startat upp och utvecklat en verksamhet, gärna skolverksamhet
chefserfarenhet inom ett för tjänsten relevant område
mycket god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Meriterande är:
grundläggande kunskap och erfarenhet av hur man leder och fattar beslut inom skola och offentlig förvaltning
ledarskapsutbildning
erfarenhet som administrativ chef inom Stockholm stad
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare som gillar att samarbeta och få saker att hända tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är lyhörd, kommunikativ och trivs i en komplex miljö under uppbyggnad. Som administrativ chef behöver du ha helhetssyn och kunna se till hela verksamhetens bästa när du fattar beslut och arbeta resultat- och målinriktat. Du är utvecklingsinriktad, noggrann och har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
