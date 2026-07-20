Administrativ chef till Lindeborgsskolan
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2026-07-20
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Ref: 20261596Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av administrativa processer och vill vara en del av att skapa varje elevs bästa skola. Nu söker vi en administrativ chef till Lindeborgsskolan.
Som administrativ chef på Lindeborgsskolan leder du det administrativa arbetet och har ansvar för förvaltnings- och utvecklingsarbete inom administration, systematiskt arbetsmiljöarbete, IT-, fastighets- och myndighetsfrågor. Till arbetsuppgifterna har du medarbetare till hjälp i skoladministratör och vaktmästare.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som idag består av rektor och fyra biträdande rektorer. Skolledningen har som huvudfokus det pedagogiska arbetet. Du blir en viktig spelare som tillför dina pedagogiska insikter kopplat till t ex arbetsmiljö, lokaler, IT. Du ansvarar för SBA, samverkan med externa och interna aktörer samt vikariebemanningen. Du är behjälplig inom budget, inköp, facklig samverkan och i att ta fram relevant data.
I uppdraget ingår service och samverkan med bland annat andra föreningar, förvaltningar myndigheter, vårdnadshavare, elever, närsamhället och andra skolenheter.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng med relevant inriktning. Tidigare erfarenhet av kvalificerade administrativa arbetsuppgifter är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i olika IT-system är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med ledarskap är meriterande för tjänsten. Har du gått något ledarutvecklingsprogram/utbildning ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Malmö Stads IT-system samt meriterande med erfarenhet och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenhet av att samverka med externa och interna aktörer är också meriterande.
För att passa i tjänsten hos oss får du som söker energi av att arbeta strukturerat, med planering och framförhållning. Med hjälp av din samarbetsförmåga och tillit skapar du förutsättningar för alla kontaktytor i ditt arbete, med förberedelser och efterarbete arbetar du systematiskt. Ytterligare är du nyfiken och kreativ där du ser lösningar före problem, du behöver vara anpassningsbar med ett flexibelt förhållningsätt utifrån den servicen som arbetet kräver.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Lindeborgsskolan ligger i utkanten av Malmö med närhet till grönområden och Hyllie station. Vi är en F-9 skola med två paralleller på låg- och mellanstadiet samt fem paralleller på högstadiet. Här går ca 770 elever varav ca 220 är inskrivna även på fritids. Här erbjuds du ett gott arbetsklimatet och ett trevligt kollegium. Vi har höga förväntningar på oss själva, varandra och eleverna och erbjuder en stabil skola med god kvalitet. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla vår verksamhet och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Vision
Marie Löfgren marie.lofgren@malmo.se +46733816755 Jobbnummer
10006380