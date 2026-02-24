Administrativ chef till Lillholmsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Lillholmsskolan är en treparallellig grundskola F - 9 i Skärholmen med ca 660 elever.
Vi har även en anpassad grundskola, en regional särskild undervisningsgrupp och en lokal särskild undervisningsgrupp för lågstadiet. Dessa grupper är lokaliserade till egna lokaler en bit ifrån Lillholmsskolan uppe på Ekholm.
Vi är en skola med en stabil och trygg personalgrupp, en trivsam arbetsmiljö och ett tillåtande och öppet klimat vilket även visar sig i medarbetarenkäten. Vi är även en populär skola i vårt område och har ett bra samarbete med vårdnadshavare. Skolans ledningsgrupp består av rektor, fyra biträdande rektorer, en administrativ chef samt en kökschef.
Här kan du läsa mer om oss Lillholmsskolan, F-9 - Stockholms stad.
Vi erbjuder
Rollen som administrativ chef innebär ett meningsfullt arbete i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag. Det är en strategiskt viktigt roll i en skola som ger elever förutsättningar för livslångt lärande. Här ges du möjlighet att kombinera ekonomi, verksamhetsstyrning och ledarskap i nära samarbete med engagerade kollegor på en arbetsplats som värdesätter kvalitet och samarbete.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Din roll
Rollen innebär ett brett uppdrag med fokus på ekonomistyrning såsom ansvar för budget-, uppföljnings- och planeringsprocesser, fortlöpande prognosarbete, ekonomiska analyser och stöd till rektor i verksamhetsbeslut. Du ser till intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
I din roll har du ett övergripande ansvar för diarieföring och arkivering, samordnar det systematiska arbetsmiljöarbetet, ansvarar för skolans lokaler och fastigheter inklusive drift och underhåll, hanterar säkerhetsfrågor, avtalshantering och eventuella upphandlingar.
Du är närmaste chef för skolans administrativa personal och servicepersonal såsom vaktmästeri, IT-ansvarig, skolsekreterare, lokalvårdare och modersmålslärare. Inom ditt ansvarsområde ansvarar du för ledning, personal- och verksamhetsutveckling. Du ingår i skolans ledningsgrupp, krisgrupp och arbetar tillsammans med övriga i skolledningen för att utveckla och leda skolan mot gemensamma mål.
Rollens innehåll och utformning kommer att utvecklas utifrån skolans behov och organisation.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.
mycket god förståelse för och erfarenhet av att lägga budget, budgetuppföljning, prognoser och ekonomiska analyser
chefserfarenhet med medarbetaransvar inom ett för tjänsten relevant område
god digital kompetens och förmåga att arbeta i olika system.
Meriterande är:
erfarenhet av schemaläggning, kunskap om grunderna i tjänstefördelning
god kunskap om skolans organisation
erfarenhet av ansvar för drift och lokaler
erfarenhet av administrativa system som används inom Stockholms stad såsom Hypergene, LISA, Agresso, BER, eDok, Infomentor, Prorenata, Chemsoft.
Som administrativ chef behöver du ha grundläggande kunskap och förståelse för hur man leder och fattar beslut inom offentlig förvaltning.
Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god ekonomisk medvetenhet och ser till helheten gällande hur administrativa, ekonomiska och pedagogiska processer samspelar för att stödja skolans uppdrag. I ditt ledarskap har du en förmåga att vara tydlig med förväntningar och krav, samtidigt som du är lyhörd i dialogen med dina medarbetare och din omgivning. Du har förmågan att motivera och samordna personal för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan om du tillsammans med oss vill vara med och göra skillnad för våra elever!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
