Administrativ chef till Jordbro rektorsområde
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2026-06-09
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Administrativ chef / Intendent till våra F–6-skolor i Jordbro
Vill du vara med och skapa en välfungerande och hållbar skolvardag för elever och medarbetare?
Nu söker vi en administrativ chef till våra två F–6-skolor i Jordbro, Höglundaskolan med drygt 500 elever och Kvarnbäcksskolan med ca 250 elever. Vi söker dig som vill bidra med struktur, engagemang och kompetens i en viktig roll där administration, ekonomi och ledarskap möts.
Hos oss blir du en del av skolornas ledning och en viktig funktion i det dagliga arbetet. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande och för en arbetsmiljö där medarbetare kan trivas och utvecklas.
Om rollen
Som administrativ chef sköter du skolornas ekonomi och har personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 12 medarbetare inom kök, administration, IT och vaktmästeri. Du ansvarar för att leda, samordna och utveckla skolornas administrativa arbete. Du ingår i skolans ledningsgrupp och arbetar nära skolledning, administratör, IT-tekniker och central förvaltning samt har en central roll i att skapa struktur och kvalitet i verksamheten.
Ansvara för skolans ekonomi; budgetläggning och ekonomiuppföljning/prognoser enligt kommunens rutiner.
Driva utveckling, samordning och kvalitetsarbete och säkerställa effektiva administrativa processer.
Ansvara för vikarietillsättning på morgonen tillsammans med skolans administratör.
Ansvara för inköp, granskning och kontering av fakturor.
Övergripande ansvar över skolans lokaler i samarbete med rektor.
Hantera personalfrågor utifrån rådande lagstiftning.
Ansvara för stöd avseende elev-, personal- och ekonomiadministration i syfte att avlasta kärnverksamheten.
Delaktig i schemaläggning samt stötta skoladministratören i det dagliga arbetet.
Driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten tillsammans med övriga skolledningen och med våra lokala samverkanspartners.
Diarieföring och arkivering.
Vara ett strategiskt stöd till rektor i planering, samordning och verksamhetsstyrning.Publiceringsdatum2026-06-09Kravprofil för detta jobb
Högskole-eller universitetsexamen inom ekonomi alternativt annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet.
Mycket god kunskap om uppföljnings- och planeringsprocessen kopplat till budgetarbetet.
God kunskap om och erfarenhet av administrativa processer, verksamhetsstyrning och ledning av IT och digitala system.
Chefserfarenhet inom för tjänsten relevant område.
Erfarenhet av samverkan med interna och externa kontakter.
Kunskap om grundskolans organisation, verksamhet och administrativa system såsom; Hypergene, IST, Heroma, Proceedo, Skola 24, Unikum. Andra verksamhetssystem förekommer också.
Erfarenhet av ekonomi och motsvarande arbetsuppgifter inom kommunal skola
God förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på svenska
Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap, offentlig förvaltning eller skoladministration. Vi ser det även som en fördel om du har kunskap om måltidsverksamhet/livsmedelshygien i offentlig miljö samt erfarenhet av förändringsledning eller utvecklingsarbete.
Vi söker dig som är en strukturerad men samtidigt flexibel person med stort målfokus och en förmåga att kommunicera ekonomiska analyser på ett pedagogiskt sätt. Vi tror att du är en självgående, engagerad och samarbetsorienterad person med hög analytisk förmåga som har ett intresse för att arbeta operativt med hela skolans verksamhet i nära samarbete med ledning, personal och elever.
Vi erbjuder
• ett varierande och utvecklande arbete
• möjlighet att påverka och bidra till skolornas utveckling
• arbeta nära engagerade kollegor och skolledning
• en arbetsplats där samarbete, respekt och professionalism är viktiga delar av kulturen
Vi välkomnar olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
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136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Höglundaskolan Kontakt
Maria Ohlsson maria.ohlsson@haninge.se 086068415 Jobbnummer
9956019