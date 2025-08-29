Administrativ chef till Hyllievångsskolan
2025-08-29
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av en framtidsorienterad skola och är intresserad av administrativa processer? Nu har du chansen att söka tjänsten som administrativ chef på Hyllievångsskolan.
Som administrativ chef på Hyllievångsskolan leder du det administrativa arbetet och har ansvar för utvecklingsarbeten inom områden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete och fastighet-/lokal och myndighetsfrågor. Du har samarbete med service- och fritidsförvaltningen, skolköket och Hyllie citysamverkan. Schemaläggning, inköp och upphandlingar ingår även i uppdraget.
Du ingår i skolans ledningsgrupp som idag består av rektor och två biträdande rektorer. Du kommer ha chefsansvar över ett antal medarbetare.
I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng med relevant inriktning inom exempelvis HR, ekonomi eller motsvarande administrativ inriktning. Har du gått något ledarutvecklingsprogram/utbildning ser vi det som meriterande.
Tidigare erfarenhet av kvalificerade administrativa uppdrag är ett krav. Likaså är det krav att du har arbetslivserfarenhet och god vana av att hantera komplexa IT-system.
Erfarenhet av att arbeta med ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete är meriterande för tjänsten. Det är också meriterande om du tidigare arbetat och har kunskap kring skolverksamhet, och att du arbetat med schemaläggning, Skola24, Extens, Qlik Sense och övriga it-system som används i Malmö Stad.
För att passa i tjänsten är du intresserad av att leda och du trivs med att samarbeta med andra, är kommunikativ, relationsbyggande och du visar tillit till de du samarbetar med. Likaså är du strukturerad och ser till så att saker blir gjorda.
Välkommen med dig ansökan!
Om arbetsplatsen
Alla som arbetar på Hyllievångsskolan verkar för att skolan ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder. På Hyllievångsskolan finns en skolledning som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för samtliga medarbetare och elever och med vårt salutogena förhållningssätt fokuserar skolan på det som fungerar och är sunt. Vi har behörig personal, låg personalomsättning och vi trivs på vår arbetsplats. Hyllievångsskolan är en framtidsorienterad skola som ska främja alla elevers utveckling och lärande. Skolan stod färdigbyggd 2017 och är unikt utformad. Här finns inga traditionella korridorer, utan skolan är öppen och välkomnande. Skolan är byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till salar och grupprum. Förutom våra klassrum har vi två utomhusklassrum att använda på tredje vången.
Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer. Hyllievångsskolans organisation främjar kollegialt samarbete, både utifrån och planering av undervisning och genom innovativa lokaler. Hyllie är idag i snabb utveckling och planering och byggnation av bostäder, kontor, skolor, förskolor, parker.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Malmö stad Kontakt
Vision
Marie Löfgren marie.lofgren@malmo.se 073-3816755 Jobbnummer
