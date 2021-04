Administrativ chef sökes till Elinebergs och Brunnsparkens skolo - Helsingborgs kommun - Ekonomichefsjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Ekonomichefsjobb / Helsingborg2021-04-06Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenElinebergs och Brunnsparkens skolområde består av tre skolor. Elinebergsskolan, Elinebergs grundsärskola och Brunnsparksskolan. Skolorna ligger i de södra delarna av Helsingborg och har tillsammans ca 1200 elever.Skolområdet har vi en vision där vi arbetar med eleverna utifrån den trygga, utmanande och attraktiva skolan. Här ska alla känna sig välkomna och det finns många platser där vi umgås tillsammans. Vi tror på att utveckla framtidskompetenta elever som lär för livet och vi vill ha en attraktiv och trivsam miljö både ute och inne som inspirerar till nyfikenhet och nytänkande.Elinebergsskolan är en skola för alla och här ska alla lyckas! Skolan har cirka 950 elever från F-9 och vi har hörselintegrerade klasser i nästan alla årskurser och särskola för elever från årskurs 1 till 9.Brunnsparksskolan är en härlig och familjär liten skola i Ramlösa brunnspark för elever i årskurs F-5. Här finns cirka 250 elever. Hos oss är relationen mellan vuxna och elever viktiga och präglas därför av öppenhet och glädje.2021-04-06Elinebergs- och Brunnsparksskolans skolområde söker nu en administrativ chef. Ett uppdrag för dig som brinner för att arbeta i en bred roll som chef med huvudansvar för de administrativa processer som förekommer på en skola.Du blir en del av en ledningsgrupp bestående av dig, fem biträdande rektorer och en rektor. Ledningsgruppen ansvarar för tre skolenheter. Elinebergsskolan, Elinebergs grundsärskola och Brunnsparksskolan. Här arbetar vi tillsammans mot tydliga mål samtidigt som vi alla har stor frihet att driva vårt eget arbete.Som administrativ chef har du ansvar för att leda och samordna det administrativa arbetet i skolområdet och utgör ett kvalificerat stöd till skolledningen. Du kommer att ansvara för arbetet med planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till ekonomiarbetet. I ditt uppdrag ansvarar du även för samordning av områdets arbete med fastighetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskydd, elevadministration och HR-administration.I tjänsten ingår personalansvar för skolområdets servicegrupp som bl.a. består av expedition, kök, städ och vaktmästeri.Du har mycket kontakter med både interna och externa parter.Vi söker dig med en akademisk examen, helst inom ekonomi. Du har ett par års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete där du har erfarenhet av olika IT-system. Du bör ha mycket goda kunskaper om planerings- och uppföljningsprocessen kopplat till ekonomiarbetet.Har du genomgått någon typ av ledarutbildning är det meriterande, likaså om du tidigare har erfarenhet från en ledande befattning. Det är en fördel att ha erfarenhet från offentlig verksamhet, tex skola.Du är en bra kommunikatör som kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.För att trivas i uppdraget tror vi att det är viktigt att du är prestigelös och flexibel, då din roll är väldigt omväxlande. Ingen dag är den andra lik. Det är också viktigt att du får energi av en händelserik vardag och att du har lätt för att bygga relationer. Eftersom du är involverad i många olika processer behöver du ha lätt för att både strukturera och prioritera ditt arbete.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du inspirerar till engagemang, energi och skapar lust i arbetet och verkar för ett tillåtande arbetsklimat.Har du erfarenhet från något av följande system är det meriterande: UBW, Qliksense, Procapita, Skola24, UNIKUM och Personec P.Erfarenhet av schemaläggning är också meriterande. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.