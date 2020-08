Administrativ chef Karlbergs skola - Stockholms kommun - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms kommun

Stockholms kommun / Ekonomichefsjobb / Stockholm2020-08-26Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningKarlbergs skola är en F-3 skola på Norrmalm i centrala Stockholm.Vi söker en administrativ chef som vill vara med och driva Karlbergs skola tillsammans med övrig skolledning. Vår skola är belägen på flera olika adresser och våra klassrum/lokaler är inhyrda i olika bostadsrättsföreningar med olika förvaltare.Vi förbereder våra elever för framtiden - vi arbetar aktivt med digitala verktyg i alla våra klassrum. Detta läsår arbetar vi systematiskt för att alla lärare ska bli AppleTeachers och i nästa steg för att skolan ska bli en Apple Distinguished School (ADS). Vi har fokus på framtidens skola och lärande.Under de senaste åren har vi arbetat aktivt med inkluderande undervisning och tillgänglighet och därmed anpassat våra lärmiljöer.På Karlbergs skola lär vi oss med och av varandra genom att vi fortbildar oss kontinuerligt och deltar i fortbildning samt projekt via Erasmus.Länk till skolans webbsida https://karlbergsskola.stockholm.se/ 2020-08-26Som administrativ chef är du en del av skolledningen tillsammans med rektor och biträdande rektor/specialpedagog. I det dagliga övergripande arbetet ansvarar du för att driva ekonomi/budget, lokaler, IT och övrig administrativa processer.Du bidrar med din kompetens i genomförandet av verksamhetsanalyser, ekonomistyrning och andra styrsystems utformning samt vid effektiviseringar av verksamheten. Du har personalansvar för den icke-pedagogiska personalen dvs skolsekreterare, fastighetstekniker, skolrestaurangspersonal samt IT-pedagog. I rollen som chef ingår att du ansvarar för ledning, personalutveckling och verksamhetsutveckling.Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer du som Administrativ chef ansvara för:Budget-, ekonomiska uppföljnings- och ekonomiska planeringsprocessen samt för processen kring upphandlingStöd avseende elev-, personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamhetenÖvergripande ansvar för ITÖvergripande ansvar för SkolplattformenÖvergripande ekonomiskt och administrativt ansvar för skolans lokalerArbetsmiljöarbete som du driver, utvecklar och följer uppSchemaläggning i Novaschem och vikarieanskaffningFörskoleklassintaget och kontinuerligt elevintag under åretÖvrig administration tex. enkäter, undersökningar, rapporter, scheman som ska distribueras ut till vårdnadshavare och personal löpande under året enligt vårt systematiska kvalitetsarbete.Högskoleexamen från ekonomi och/eller personalvetarutbildning eller utbildning som anses vara motsvarande.Kunskaper i ekonomisystemet Agresso, och Stockholms skolplattform är meriterande. Vi arbetar även i andra gemensamma system i staden tex LISA, BER och Novaschem. Du behöver trivas i en miljö med barn och ha ett intresse för frågor som rör elevers lärande och utveckling. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en Stockholm stad skola är meriterande.Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och som vill vara med och driva utveckling och förändringsprocesser på skolan tillsammans med skolledningen. Vi söker dig som är trygg i din egen kompetens, har en positiv och utåtriktad inställning och är bra på att skapa relationer och kommunicera såväl internt som externt. Du arbetar proaktivt för att möjliggöra förbättringar och förändring i rätt riktning. Du behöver kunna tänka strategiskt, ha en bra problemlösande förmåga och vara kvalitetsmedveten. Hög digital kompetens är meriterande.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Stockholms kommun5334670