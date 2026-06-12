Administrativ chef
Uddevalla Kommun / Chefsjobb / Uddevalla Visa alla chefsjobb i Uddevalla
2026-06-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen omfattar gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och kommunens arbetsmarknadsavdelning med totalt ca 800 medarbetare. Som administrativ chef leder du förvaltningskontorets kompetenta team som består av ett 15-tal administrativa och strategiska funktioner. Kontorets huvuduppdrag är att stötta verksamheterna inom administrativa processer och med verksamhetsutveckling. Kontoret har startat upp sin verksamhet i ny format inför sommaren 2026, där huvuddelen av arbetsgruppen är rekryterad från verksamheterna. Din närmaste chef är förvaltningschefen.
För att passa i tjänsten hos oss behöver du ha ett genuint intresse av administration och verksamhetsutveckling. Med hjälp av samarbetsförmåga och tillit skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa. Ytterligare är du nyfiken och kreativ och ser lösningar före problem, du behöver vara anpassningsbar med ett flexibelt förhållningsätt utifrån den service som arbetet kräver.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetare inom förvaltningskontoret.
Gruppen är ny i sin konstellation och initialt kommer det kräva täta uppföljningar samt fokus på positiv grupputveckling.
Ansvara för din enhets budget, uppföljning och ekonomisk analys.
Planera, prioritera och fördela arbete inom förvaltningskontoret.
Vara strategiskt och operativt stöd till förvaltningschef och ledningsgrupp.
Initiera, stötta och driva utvecklings- och förändringsarbete för såväl enheten som för förvaltningens övriga verksamheter.
Säkerställa effektiva processer inom administration och förvaltningens kärnprocesser. Kontoret är en intern supportorganisation och ansvarar för att vara förvaltningens sammanhållande, administrativa centra.
Säkerställa efterlevnad av lagar, riktlinjer och styrdokument. Bistå med omvärldsbevakning, verksamhetsstöd till förvaltningens avdelningar.
Skapa god samverkan internt och externt.
För att lyckas i rollen som administrativ chef har du en helhetssyn och en god förmåga att ta hänsyn till verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat.
Vem söker vi?
Du är en strukturerad person vilket betyder att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och hålla givna tidsramar.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheter i förändringar.
Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat i prioriteringar, planering och agerande.
Du är samarbetsvillig och arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Samtidigt behöver du vara tydlig i din kommunikation och säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vid behov behöver du påminna och följa upp.
Du behöver tänka strategiskt och analytiskt samt ha ett brett perspektiv på frågor, då enheten jobbar utifrån ett övergripande förvaltnings- och kommunperspektiv. En stor del av arbetet berör komplexa frågor som kräver analyser innan åtgärd.
Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Vi ställer följande krav på tjänsten:
Akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng med relevant inriktning.
Flerårig erfarenhet av att leda administrativ verksamhet i offentlig sektor och i politiskt styrda organisationer.
Erfarenhet och kompetens av verksamhetsledning.
Trygg i kommunala regelverk och offentlig styrning.
Då våra verksamheter ofta hanterar juridiska frågeställningar kopplat till skollagen, socialtjänstlagen eller kommunallagen/förvaltningslagen, är det meriterande om du besitter en juridisk kompetens och erfarenhet.Övrig information
Du som går vidare i processen kommer få inbjudan till intervju, någon eller ett par veckor innan intervjutillfället. Intervjuer är planerade att hållas tisdag 25 augusti.
Sökanden kan komma att genomföra tester, som komplement till intervju.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Héléne Evensen helene.evensen@uddevalla.se 0522-698360 Jobbnummer
9961593