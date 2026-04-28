Administrativ assistent till vård- och omsorgsboende
2026-04-28
Ref: 20260896
Vill du göra verklig skillnad varje dag - samtidigt som du arbetar i en central och varierande roll?
Vi söker nu en administrativ assistent till Havsbris, vård- och omsorgsboende inom Malmö stad, enhet 5.
Tjänsten är inledningsvis placerad på Havsbris boende i Tygelsjö. Du kommer att arbeta på Havsbris till en början, men kan i framtiden behöva tjänstgöra på annan sektion när vår ordinarie assistent återgår i arbete.
Här blir du navet som håller allt flytande, stödjer chefer och team, och bidrar till en trygg och trivsam miljö för våra boende.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som administrativ assistent blir du en viktig del av vårt team. Dina uppgifter är bland annat:
Planera bemanning och scheman för våra medarbetare
Administrera i system som Medvind, H-rutan, Lifecare och Ekot
Beställa arbetskläder och förbrukningsartiklar
Hantera felanmälningar och mottagning av leveranser och hantverkare
Boka utbildningar och koordinera praktikanter
Organisera in och utflytt av brukare
Hantera behörigheter i våra IT-system
Skriva minnesanteckningar vid möten
Du får möjlighet att arbeta i en variation av uppgifter, där din insats direkt påverkar både medarbetares vardag och de boendes trygghet.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning med antingen inriktning på administration eller undersköterskeutbildning
Dokumenterad erfarenhet av bemanningsplanering och övergripande personalplanering
Erfarenhet av samordningsuppgifter inom hälso- och sjukvård och/eller vård och omsorg
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i systemen Medvind och Personec P
Tidigare administrativt arbete, gärna inom kommunal verksamhet
Erfarenhet inom vård och omsorgsarbete
Erfarenhet av arbete inom 24-timmarsverksamhet
Högre utbildning än gymnasienivå
Personliga egenskaper som behövs för tjänsten
Vi söker dig som är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Du är:
Strukturerad och självgående - tar ansvar och driver uppgifter framåt självständigt
Serviceinriktad - möter kollegor och boende med lugn och hjälpsamhet
Flexibel - anpassar dig till förändringar och hanterar nya utmaningar på ett lösningsorienterat sätt
Samarbetsinriktad - bygger goda relationer och kommunicerar smidigt andra verksamheter och kollegor
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter". Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragOm företaget
Särskilt boende ansvarar för vård och omsorg på stadens vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och växelvård. Vi arbetar med äldre som behöver omfattande stöd på grund av sjukdom eller demens. Hos oss möts du av engagerade kollegor, empati och respekt, och du får möjlighet att bidra till att skapa en trygg och trivsam vardag för våra boende. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan idag och gör skillnad i Malmö stad!Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Vi är ett finskt förvaltningsområde och strävar efter att erbjuda service på finska. Vi informerar om finska minoritetens rättigheter. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på https://malmo.se/Jobb.html
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
