Administrativ assistent till Järva stadsdelsförvaltning
2026-03-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du arbeta som administrativ assistent inom området barn och ungdom, främst mot kontaktverksamhet och familjehemsvård? Vi är en enhet med utvecklingsfokus och varierande arbetsuppgifter.
Som administrativ assistent hos oss har du möjlighet att göra skillnad för barn och unga i vårt stadsdelsområde genom det administrativa stöd som ger socialsekreterare och chefer möjlighet att fokusera på det sociala arbetet.
Socialtjänst barn och unga består av två barnenheter, tre ungdomsenheter, två enheter för familjehemsvård samt enheten för internt stöd, som du kommer att tillhöra.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får arbeta med varierande arbetsuppgifter och ständigt utveckla dina administrativa färdigheter
möjlighet att påverka och förbättra rutiner och processer
friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling
en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, verksamheten är i ständig utveckling och anpassas efter aktuella behov.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd.
Läs mer om våra förmåner här
Din roll
Som administrativ assistent får du ett varierat och självständigt arbete med fokus på att stödja verksamheten på många olika sätt:
genomföra avstämningar gällande kontaktpersoner och kontaktfamiljer
hantera olika registerutdrag inom familjevård, inklusive årliga registerutdrag mot familjehem
registrera adressändringar och boka resor
administrera avtal, främst kopplat till familjehemsvården
hantera ärenden från sociala delegationen
sköta fakturahantering och ersättningar, både löpande och vid årliga kontroller
registrera anmälningar.
Utöver dessa huvudsakliga uppgifter ingår även ett bredare spektrum av administrativa arbetsuppgifter som:
hantera beställningar, post- och akthantering
ta fram statistik och skapa/följa upp Excel-dokument som stödjer verksamheten
uppdatera listor och rutiner samt genomföra kontroller av företag med fokus på att motverka välfärdsbrott.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
avslutad gymnasieexamen
minst två års erfarenhet av likvärdigt arbete inom service och administration
erfarenhet av administrativa system och arbete i MS Office, särskilt Excel, Word och Outlook
erfarenhet av verksamhetssystemet Paraplyet
erfarenhet av fakturahantering och ekonomisystemet Agresso
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du även har:
eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration
erfarenhet av avtalshantering, gärna kopplat till familjehemsvård
erfarenhet av att utveckla processer och rutiner
erfarenhet av administrativt arbete inom socialtjänst
kunskap kring avstämningar med kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga förmågor:
För att lyckas i rollen är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är strukturerad och organiserar och prioriterar flera uppgifter på ett effektivt sätt. Rollen kräver också en god samarbetsförmåga då du har nära och löpande kontakt med flera olika funktioner. Du är flexibel och anpassar dig lätt till förändringar och varierande arbetsuppgifter, och med ett serviceinriktat förhållningssätt skapar du förtroende och goda relationer.Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
I denna rekrytering kan tester komma att tillämpas som en del i urvalsarbetet.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning Kontakt
Pia Hellquist, rekryteringskonsult pia.fundeborg.hellquist@stockholm.se 08-50811702 Jobbnummer
9785678