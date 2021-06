Administrativ assistent till Boenheten och mottagning av nyanlän - Haninge Kommun - Administratörsjobb i Haninge

Prenumerera på nya jobb hos Haninge Kommun

Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge2021-06-30Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till ett bättre liv för de vi är till för. Tillsammans med oss kommer du får vara med och skapa rätt förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalité idag och i framtiden. Här ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för omsorg och stöd i olika former till kommuninvånare, över 65 år. Vill du tillsammans med oss bidra till ett bättre liv?Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden- Vi har tid för utveckling och rum för idéer.Vi söker dig som vill arbeta och göra skillnad i en organisation med kvalitet, engagemang, arbetsglädje och utveckling!På social- och äldreförvaltningen arbetar vi med människors livssituation genom hela livet.Förvaltningen ansvarar för att kommunens invånare får rätt omsorg och stöd.I Haninge kommun ska alla invånare känna sig trygga och säkra.Välkommen att utvecklas med ossBoenheten och mottagning av nyanlända är en del av avdelningen Arbete och Försörjning som även består av enheter med uppdraget ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsuppdraget. Inom avdelningen finns också kommunens flyktingsamordnare. Vi samarbetar med många olika aktörer både internt och externt.Enhetens uppdrag är att motverka långvarig hemlöshet genom att motverka vräkningar samt bostadssociala insatser till målgrupper inom förvaltningen. Enheten har även i uppdrag att ta emot anvisade nyanlända, ge dem stöd till eget boende, integration och ekonomiskt bistånd. Som medarbetare i kommunen är du också delaktig i att bidra till en ekonomi i balans och en god arbetsmiljöIdag arbetar totalt 20 medarbetare inom enheten inklusive enhetschef och gruppledare. De övriga är socialsekreterare, integrationslotsar, hälsokoordinator och 2 administrativa assistenter, men en av dem går nu pension!Därför söker nu dig som vill vara med och ansvara för en del av enhetens administrativa arbetsuppgifter.Ditt uppdragFrämst handlar uppdraget om att hantera det administrativa i enhetens vräkningsförebyggande arbete, men förstås också andra administrativa arbetsuppgifter som förekommer på enheten. Det övriga administrativa arbetet delas med kollega som är mer inriktad mot arbetet med nyanlända.Dina arbetsuppgifter kan vara att registrera olika sorters underrättelser från hyresvärdar och elbolag, skriva och skicka brev till boende i kommunen.Förbereda underlag inför vräkningsförebyggande möten och fortsatt arbete med underlagen efter mötet, föra statistik, rapportera till chef, hantera, sortera olika dokument, förbereda och efterarbete för enhetens APT , hålla koll på kallelser och minnesanteckningar.Viss registervård, vara med på olika möten för att föra minnesanteckningar etc. samt vara delaktig i att utveckla vårt arbete.Det här söker vi hos digFör att passa i rollen som administrativ assistent hos oss vill vi att:Du har gymnasieexamen. Du har minst ett års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete. Meriterande är om du arbetat administrativt inom socialtjänstens uppdrag tidigare. Du har god datavana.Din kompetens- Du är en lugn, stabil, noggrann och strukturerad person som både är samarbetsinriktad och van vid självständigt arbete.- Du uttrycker dig bra skriftligt på svenska utan svårigheter.- Du tar eget ansvar, är engagerad och visar delaktighet.- Du har ett positivt förhållningssätt.- Du ska ha god datorvana eftersom vi använder oss av olika IT-system i det dagliga arbetet- Du kommer arbeta mycket enskilt och ta ett stort eget ansvar för ditt uppdrag.Tjänsten förutsätter att du är strukturerad och noggrann, har en god samarbetsförmåga, ett bra bemötande och att du är mycket serviceinriktad.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!Provanställning kan komma att tillämpasDet här kan vi erbjuda digEtt utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid.Gå gärna in på vår hemsida www.haninge.se för mer information.Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Carina Donselius, enhetschef Boenheten och mottagning av nyanlända, helst via mail: carina.donselius@haninge.se (jag är på semester till 210709, men från 210712 är jag anträffbar)Kontakt via kommunens växel 08-606 7000Välkommen med din ansökan!I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-06-30MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-21Haninge kommun5837702