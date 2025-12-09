Administrativ assistent sökes i Ludvika!
2025-12-09
Uppdraget
Som assistent kommer du att vara en viktig partner till linjechefer och deras team. Din vardag kommer att präglas av varierande arbetsuppgifter där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för effektivt och kvalitativt arbete. Du ansvarar för allt från dokumenthantering, mötes- och resebokningar, rapporter och presentationer, till att koordinera konferenser och möten med både interna och externa deltagare.
En betydelsefull del av rollen är också att sköta onboarding av nya medarbetare och konsulter. Du kommer dessutom att arbeta både lokalt och internationella kontaktytor som syftar till att förbättra både medarbetar- och kundupplevelsen.
Vem du är
Vi söker dig som trivs i en roll där service, struktur och kommunikation står i centrum. Du är proaktiv, ser vad som behöver göras och tar initiativ för att stötta organisationen på bästa sätt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta, men är även trygg i att arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt. Du arbetar noggrant, hanterar flera uppgifter parallellt och uppskattar att vara en del av ett internationellt sammanhang.
För att lyckas i rollen behöver du behärska svenska och engelska mycket väl, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet av administrativt arbete eller service är meriterande, även vana vid koordinering och kontorsstödsfunktioner - men vi välkomnar även dig som är ny i din karriär och har rätt driv och inställning.
Arbetstider
Dagtid måndag-fredag
Tillsättning
Start Januari/Februari, vikariat 6 månader
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
