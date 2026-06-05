Administrativ Assistent
Hedin Lagan Aktiebolag / Administratörsjobb / Ljungby Visa alla administratörsjobb i Ljungby
2026-06-05
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Vi tillverkar elektriska truckar/transportlösningar för tungt gods och våra kunder är stora företag över hela världen. Våra kunder kräver mer och mer dokument vid försäljning, tillverkning och eftermarknad. Som administratör skall du hjälpa flera avdelningar sälj, service, ekonomi med diverse arbetsuppgifter efter behov. Kan tex vara.
Manualarbete
Skriva reservdels offerter
Beställa resor åt servicetekniker
ISO Dokumentation.
Online dokumentation gällande hållbarhet, spårbarhet, tillstånd med mera mot kund.
Mycket varierande arbetsuppgifter som kan anpassas lite efter sökandes erfarenhet och kunskap och beroende på olika avdelningars arbetsbelastning.
Vi söker en positiv, nyfiken person som trivs i en mindre organisation som är öppen för ett varierande och spännande arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: jobb@hedin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Admin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Lagan Aktiebolag
(org.nr 556487-0862)
Västergatan 38 (visa karta
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341 50 LAGAN Arbetsplats
Hedin Lagan AB Jobbnummer
9948994