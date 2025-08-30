Administrativ assistent
2025-08-30
Carepoint Sweden AB söker en strukturerad och serviceinriktad administrativ assistent till vårt team. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att stödja vår verksamhet med stödboenden genom att hantera olika administrativa uppgifter som säkerställer en smidig och effektiv daglig drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera fakturering, löneadministration och ekonomisk dokumentation
• Underhålla och organisera register för boende och personal
• Koordinera personalens scheman och möten
• Beställa och följa upp kontors- och boendeförnödenheter
• Underlätta kommunikationen mellan teamet och externa samarbetspartners

Publiceringsdatum: 2025-08-30

Kvalifikationer
• Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna inom socialtjänst eller stödboenden
• Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
• Mycket goda kunskaper i svenska eller engelska
• Stark organisatorisk förmåga och noggrannhet
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• 25 dagars betald semester per år
• Möjligheter till professionell utveckling
• En trygg och stödjande arbetsmiljö

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: jobb@carepointsweden.se
Vänligen ange i ämnesraden: "Ansökan - Administrativ assistent - Ditt namn"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: jobb@carepointsweden.se

Omfattning
