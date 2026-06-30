Administrativ assistent - Ekonomi
Västra Götalandsregionen, Administration fastighet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Är du vår nya stjärna?
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning har kundansvar, är representant för fastighetsägaren i frågor som rör regionens fastighetsbestånd och försörjer regionens verksamheter med lokaler. Enhet Administration fastighet som är en del av Västfastigheter bygg och förvaltning stödjer regionområdet med likartad, effektiv och kvalitetssäker administrativ kompetens. Vi söker nu en administrativ assistent till vår enhet!Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
På enhet Administration fastighet arbetar idag 20 stjärnor, som är indelade i team efter kompetensområde. Du kommer ingå i ekonomistödsteamet, där du i huvudsak kommer granska, kontera och följa upp komplexa byggprojektfakturor för fastighetsförvaltare och projektledare. Även andra administrativa arbetsuppgifter ingår som stödjer verksamheten i ekonomiarbetet.
Löpande utvärderar vi våra arbetssätt och justerar för att kunna stödja i det administrativa arbetet på bästa sätt, samtidigt som det ska vara likartat, effektivt och kvalitetssäkert. Detta innebär att arbetsuppgifterna över tid kan komma att justeras.
Uppgifterna kan komma att justeras till att ge stöd åt förvaltare och projektledare inför prognos och budgetarbete samt förbereda och till viss del leda ekonomimöten med förvaltare och projektledare.
Resor inom regionen ingår i tjänsten, vid resor använder vi gärna kollektivtrafiken. Placering är på Regionens hus i Uddevalla eller Göteborg.
Om dig
Vi söker dig som har arbetat i en politiskt styrd organisation med som lägst treårig relevant eftergymnasial utbildning. Du har lång erfarenhet av att arbeta med fastighetsfrågor och ekonomi kopplat till stora byggprojekt. Har du arbetat tillsammans med byggprojektledare eller fastighetsförvaltare eller varit något av det själv är det positivt. Du har goda kunskaper i Office-paketet, med tyngdpunkt i Excel. Du har arbetat i Raindance samt har gedigen erfarenhet av att ha granskat komplexa byggprojektfakturor. Du har även erfarenhet och kunskap om budget och prognosarbete för projekt inom byggbranschen.
Då du i din roll har många kontaktytor krävs att du har mycket god samarbetsförmåga och ett helhetstänk där du bidrar till regionområdets gemensamma mål. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift, och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Vidare är du lösningsorienterad och har förmåga att identifiera effektiva lösningar. Då vi också behöver vara flexibla och omställningsbara med kort varsel för att kunna rycka in där det behövs vid arbetstoppar, krävs förmågan att hantera detta samt hög arbetsbelastning.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Då placering för tjänsten är möjlig på flera orter är annonsen publicerad flera gånger (refnr 2026/3641, refnr 2026/3676). Annonserna leder till samma ansökningsformulär. Du väljer vilken ort som är aktuell för dig i samband med att du registrerar din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Administration fastighet Kontakt
Enhetschef
Cecilia Salmi cecilia.salmi@vgregion.se 0722-000889 Jobbnummer
9985730