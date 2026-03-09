Administrativ amanuens till KTH Biblioteket
2026-03-09
Vi söker dig som är studerande vid högskola eller universitet för arbete i KTH Bibliotekets lånedisk under läsåret 2026-27.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp som tillsammans bemannar biblioteket under kvällar och helger samt vissa förmiddagar, men även andra tider kan vara aktuella efter överenskommelse. Vi värdesätter därför att du är flexibel och kan byta eller ta ett extra pass om behov skulle uppstå.
Anställningen är på ca 20-50% och gäller enligt schema. Du kommer arbeta med service till bibliotekets användare, sätta upp böcker samt tillsyn, stängning och iordningställande av lokalerna. Andra arbetsuppgifter som förekommer vid tjänstgöring i biblioteket kan också bli aktuella.KvalifikationerKvalifikationer
- Du ska vara antagen till och vara aktiv student på en utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte. Du ska vid begäran kunna styrka dina studier med Ladok-utdrag eller motsvarande.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska då KTH har många internationella studenter och arbetet kräver kommunikation på båda språken Dina personliga egenskaper
Du har en stark känsla för service och bemöter våra användare på ett jämlikt och respektfullt sätt utifrån deras behov. Din förmåga att samarbeta med kolleger är god och du kan hantera flera besökare och ärenden samtidigt. Du tar gärna initiativ till nya arbetsuppgifter där du ser att behov finns i verksamheten som är kopplad till supporten. Du är noggrann och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda.
Meriterande
- Student på KTH
- Student i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
- Du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete inom service
- Du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete i kundtjänst vid bibliotek
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
Bli en del av KTH

KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
- CV
- Betygsutdrag
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
