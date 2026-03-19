Administration Specialist till konsultuppdrag i Lund
2026-03-19
Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera struktur, koordinering och nära samarbete med ledning? Vi söker nu en Administration Specialist till ett spännande konsultuppdrag i Lund.
I denna roll blir du en nyckelperson i att säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt, samtidigt som du stöttar verksamheten på en övergripande nivå.
Plats: Lund, på kontoret Period: 1 april 2026 - 31 december 2026 Omfattning: ca 70-100%, med högre intensitet i början
Du kommer att ansvara för programmets administrativa arbete på managementnivå och bidra till struktur, kvalitet och effektivitet i det dagliga arbetet.
• Planera, organisera, koordinera och stötta genomförandet av ledningsmöten, organisationsmöten, event och liknande aktiviteter * Förbereda agendor, föra noggranna mötesanteckningar samt distribuera tydliga sammanfattningar och actions till intressenter * Ge generell kontors- och administrativ support till avdelningen * Säkerställa att programmets faciliteter och resurser är ändamålsenliga och anpassade efter verksamhetens behov * Hantera reseplanering och logistik för ledning och andra intressenter * Stötta inköpsprocesser och hantera fakturor enligt interna rutiner * Assistera med utläggsrapportering på managementnivå * Hantera logistik kring interna och externa resurser, inklusive onboarding och offboarding * Definiera, implementera och underhålla administrativa policys och processer
• Minst 3 års relevant administrativ erfarenhet, gärna på management- eller programnivå * Goda kunskaper i Microsoft Office, inklusive PowerPoint och Microsoft Project * Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift (krav) * Erfarenhet av att hantera flera parallella arbetsuppgifter och prioriteringar i ett strukturerat arbetssätt * Erfarenhet av mötesanteckningar samt framtagning av tydliga sammanfattningar
Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in ditt uppdaterade CV på engelska.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7428658-1903323".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
222 23 LUND
9808490