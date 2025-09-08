Administration och kundservice
2025-09-08
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Arbetskraft Kristianstad AB söker en administrativ assistent till vårt kontor i Kristianstad. Vi söker dig som vill arbeta med administrativa uppgifter och bidra till en väl fungerande verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Enklare dokumenthantering
Besvara och vidarekoppla telefonsamtal
Kundkontakt
Registrering och ordningställande av underlag
Stöd i administrativa rutinerKvalifikationer
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrannhet och struktur i arbetet
Serviceinriktad och kommunikativOm företaget
Arbetskraft Kristianstad AB arbetar med att stödja personer på vägen mot arbete och utbildning. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, tydliga rutiner och utvecklingsmöjligheter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: sofyan.aswad89@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetskraft Kristianstad AB
(org.nr 559443-7807) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofyan Aswad sofyan.aswad89@gmail.com 044331133 Jobbnummer
9498450