Administration och kundservice

Arbetskraft Kristianstad AB / Administratörsjobb / Kristianstad
2025-09-08


Arbetskraft Kristianstad AB söker en administrativ assistent till vårt kontor i Kristianstad. Vi söker dig som vill arbeta med administrativa uppgifter och bidra till en väl fungerande verksamhet.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Enklare dokumenthantering
Besvara och vidarekoppla telefonsamtal
Kundkontakt
Registrering och ordningställande av underlag
Stöd i administrativa rutiner

Kvalifikationer
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrannhet och struktur i arbetet
Serviceinriktad och kommunikativ

Om företaget
Arbetskraft Kristianstad AB arbetar med att stödja personer på vägen mot arbete och utbildning. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, tydliga rutiner och utvecklingsmöjligheter.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: sofyan.aswad89@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arbetskraft Kristianstad AB (org.nr 559443-7807)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sofyan Aswad
sofyan.aswad89@gmail.com
044331133

Jobbnummer
9498450

