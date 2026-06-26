Adjutant till chefen 1.Divisionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde Visa alla militärjobb i Skövde
2026-06-26
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Vill du jobba i händelsernas centrum?
Nu har du som är korpral eller furir en unik chans att ta dig an en av förbandets mest dynamiska och prestigefyllda stödroller. Som adjutant blir du navet i chefens vardag. Ditt uppdrag är tydligt: att med militär precision se till att logistiken, administrationen och servicen runt ledningen fungerar helt fläckfritt i verksamheter både nationellt såväl som internationellt.
Här får du en unik inblick i hur militär ledning fungerar i praktiken, samtidigt som du verkar i en miljö präglad av högt tempo och absolut professionalism.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Master of Calendar: Du äger chefens schema. Du planerar, bokar och optimerar möten och ser till att tidsramar hålls till punkt och pricka. Du kommer boka möten över olika tidzoner. Du sköter dagligen mejl- och telefonkontakt, ofta emot internationella kontakter.
Logistisk spetskompetens: Du planerar och koordinerar resor, transporter och boende - ofta med kort varsel och höga krav på smidighet.
Första intrycket: Du tar emot VIP-gästbjudningar, förbereder möteslokaler och sköter den dagliga praktiska servicen runt ledningen. Du anpassar din kommunikationsstil efter om mottagaren t.ex. föredrar direkta besked eller en mer relationsfokuserad approach.
Frontlinjen vid cermonier: Du biträder vid högtider, officiella besök och representation genom att hålla ordning på det praktiska protokollet på plats.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en person som älskar ordning, struktur och att ligga steget före. Du trivs med att ge service i världsklass utan att själv behöva stå i rampljuset.
Militär grad: Du är korpral (OR4) eller furir (OR5)
Krav: Goda kunskaper i svenska samt engelska i tal såväl som skrift. B-körkort (manuellt växlad).
Superorganisatör: Du har stenkoll på digitala planeringsverktyg och älskar när en plan går i lås.
Personlighet: Du är extremt punktlig, diskret och har en hög personlig integritet. Du förblir lugn och lösningsorienterad även när planerna ändras i sista sekund. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
En unik merit: En övärderlig erfarnenhet som kommer att få ditt CV att sticka ut inför framtida karriärsteg.
Nätverk: Möjligheten att knyta kontakter över hela organisationen och med externa aktörer.
Gemenskap: Ett nära samarbete med ett dedikerat team som drivs av att leverera reslutat på högsta nivå.Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Befattningsnivå: OR4-OR5
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Arbetsort: Skövde (Tjänsteresor nationellt och internationellt förekommer)
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen kontakta:
Övlt Tobias Hagstedt, mail tobias.hagstedt@mil.se
tele: 0709-12 41 38
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Emma Eklund, Pers. emma.x.eklund@mil.se
tele: 0703- 29 35 57
Välkommen med din ansökan, som ska innehålla CV och personligt brev. Sista ansökningsdag 2026-08-09
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9981944