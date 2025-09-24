Adjungerat råd - en möjlighet till domarmeritering
2025-09-24
Styrkan i vårt rättssamhälle sitter både i månghundraåriga traditioner och förnyelse. Som medarbetare i Sveriges Domstolar blir du en del av båda. Därför satsar vi på engagerade, ansvarstagande medarbetare som vill upprätthålla rättssamhället och samtidigt bidra till utveckling.
Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Göta hovrätt är en arbetsplats som präglas av ett öppet och välkomnande klimat och här arbetar drygt 115 medarbetare. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande är avgörande. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet och att renodla domarrollen. Våra moderna och säkra lokaler är centralt placerade vid Munksjön i Jönköping.
Om anställningen
Adjungerat råd är en möjlighet till domarmeritering för kvalificerade och erfarna jurister. Du kommer att få prova på domaryrket inom Sveriges Domstolar vilket ger dig en unik möjlighet till nya erfarenheter och värdefulla meriter i din karriär!
Som adjungerat råd får du genom praktiskt arbete och behovsanpassad utbildning, med stöd av erfarna kollegor, möjlighet att arbeta som domare. Du kommer att delta i föredragningar och förhandlingar, och också skriva domar och beslut. Du får en sammanhållen domarmeritering i hovrätt men också vid tingsrätt, där kärnan i arbetet är självständigt beslutsfattande bl.a. som rättens ordförande vid förhandlingar.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om ett år där sex månader genomförs i överrätt och sex månader i underrätt. Vilken underrätt som är möjlig för tjänstgöring diskuteras med den som söker anställning som adjungerat råd.
Vi söker dig som:
• är en mycket skicklig jurist. Du har en god kommunikationsförmåga, en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift kombinerat med mycket gott omdöme.
• har flera (ca 10 år eller mer) års erfarenhet av de rättsområden som förekommer i allmän domstol. Det kan till exempel vara erfarenhet från arbete som åklagare, advokat, eller annat mångårigt kvalificerat juridiskt arbete. Fullgjord notarietjänstgöring är meriterande.
• är van vid självständigt beslutsfattande och har förmåga att fatta beslut inom rimlig tid och med hög kvalitet.
• är intresserad av att meritera dig för att kunna söka anställning som ordinarie domare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
(org.nr 202100-2742), https://www.domstol.se/gota-hovratt/ Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Göta hovrätt
Administrativ direktör
Hans Dahlberg 036-156998
