Adjungerad universitetsadjunkt i lantbruksteknik och innovation
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.
En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.
Uppdraget som universitetsadjunkt i lantbruksteknik och innovation inkluderar undervisning såväl internt på LiU som externt i t.ex. uppdragskurser och kan även inkludera kursdesign och kursansvar inom området. Uppdraget inkluderar också handledning av innovationsprojekt och examensarbeten som genomförs inom Agtech Sweden
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
• Förmåga att hålla föredrag och anpassa dem till olika grupper med olika erfarenhet, kunskap och bakgrund
• Då undervisning sker på svenska, engelska och tyska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska, engelska och tyska
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
• Särskilt meriterande är omfattande och mångårig kunskap inom teknikutveckling och innovation kopplat till lantbruk
• Ett krav för anställningen är god samarbetsförmåga, och förmåga att bidra till arbetsgruppens utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap.
• God förmåga att strukturera, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt är ett krav för anställning.
Din arbetsplats
Avdelningen för Företagsekonomi vid IEI ansvarar för centrumbildningen Agtech Sweden, som verkar universitetsövergripande. Vid Agtech Sweden bedrivs teknikutveckling, forskning och undervisning om lantbruksteknik och innovation. Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
För den här anställningen kommer vi inledningsvis erbjuda en anställningstid om åtta månader. Tillträde enligt överenskommelse.
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.
En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 mars 2026.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Innovationsledare Agtech Sweden
Per Frankelius per.frankeliius@liiu.se +46 13 28 15 96
