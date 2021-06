AdelaGruppen söker Arbetsledare till nystartad gruppbostad i Sig - Adela LSS AB - Administratörsjobb i Sigtuna

Adela LSS AB / Administratörsjobb / Sigtuna2021-07-01Om arbetsplatsenVill du bli en del av Adelagruppen och få möjlighet att vara med i uppstarten av vår nya och moderna LSS-gruppbostad i Steninge Slottspark, Sigtuna Kommun? Adela LSS ingår i AdelaGruppen och är ett familjeföretag som bedrivit omsorg sedan 2011. Adela LSS mål är att utveckla omsorgen och stödet till personer med funktionsnedsättning så att de får bästa möjliga individuella förutsättningar till delaktighet i samhällslivet och leva sitt liv som andra. Adela LSS och AdelaGruppen står för nytänkande och hög kvalitet. Vi följer ständigt med i utvecklingen och de behov som våra kunder efterfrågar. Ny teknologi är en av dem och innovativa lösningar, därför ser vi att våra medarbetare är navet för utveckling och kvalitet som gynnar våra kunder och våra kunder är dem vi utvecklar verksamheten efter och i den tid vi lever i.I november 2021 startar vi vår första bostad med särskild service enligt LSS i egen regi. Boendet bestående av sex lägenheter i ett tvåplanshus i Steninge Slottspark i Sigtuna Kommun, inte långt ifrån Märsta centrum. De som flyttar in i gruppbostaden har funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning och -eller autismspektrumtillstånd med behov av stöd och service för att klara sin vardag och leva sitt liv som andra. Verksamheten är nu under uppförande och kommer att ligga i ett nybyggt villaområde med en fantastisk närmiljö. Busshållplats ligger ca 300 m från verksamheten som går till Märsta centrum. I dess absoluta närhet finns slottsparken, Stenladan med café, restaurang och butiker. Verksamheten ligger även nära vattnet med badplats och en marina.2021-07-01Som arbetsledare arbetar du gemensamt med verksamhetstschef och ansvarar tillsammans med denne att intentionerna i aktuell lagstiftning följs och målet med verksamheten upprätthålls. Den främsta uppgiften är att leda, planera , fördela och strukturera det dagliga arbetet. Du som arbetsledare agerar som förebild och kan delta i verksamhetens samtliga arbetsuppgifter. Du ger medarbetarna stöd och återkoppling i deras dagliga arbete. I din roll ingår det att vissa tider och tillfällen arbeta på verksamheten med stöd gentemot brukarna men huvuduppgiften är att utveckla och förbättra verksamheten tillsamans med verksamhetschef och att genomföra administrativa arbetsuppgifter. I uppdraget som arbetsledare ingår ledning av det dagliga arbetet, hålla i och lägga upp verksamhetsmöten, utföra administrativt arbete, planera och följa upp verksamheten och samordning. Tjänsten innebär arbetsuppgifter i verksamhetssystem för t.ex. schemaläggning, fakturor och beställningar och dokumentation. Det är ett krav att du kan arbeta i aktuella verksamhetssystem och är positiv till att utveckla verksamheten i takt med den digitala utvecklingen.Tjänsten är på heltid. I tjänsten ingår jourtjänstgöring kvällar, nätter och helger som är schemalagd, du ingår då i ett jourteam med en veckas jourtjänstgöring per tillfälle. Jourtjänstgöringen är ett tillägg utöver överenskommen lön.För rätt person erbjuder vi ett spännande uppdrag med att vara med i att utveckla och starta upp en ny verksamhet och föra den till en högkvalitativ verksamhet tillsammans med brukare, medarbetare som stödassistenter , stödpedagoger och verksamhetsschef. Vi söker en stabil, tydlig , erfaren och nyfiken ledare som har mycket bra samarbetsförmåga är lösningsfokuserad och trygg i sin yrkesroll. Du ska kunna planera och strukturera ditt arbete självständigt, och ha förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter. Verksamheten kommer att ha behov av en tydlig och närvarande ledare som förmår att skapa engagemang vid förändringar. Det är därför en merit om du har dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete i arbetsledande position. Det är ett krav att du har aktuell kunskap kring målgruppen, de levnadsvillkor som personer med utvecklingsstörning lever i, genom egen erfarenhet av arbete på exempelvis gruppbostad. För att lyckas i rollen som arbetsledare behöver du ha intresse och erfarenhet av att utveckla verksamheter med utgångspunkt i brukarens självbestämmande och med respekt för brukarens integritet.Verksamheten kan komma att möta komplexa behov och utmanande beteende kan förekomma. Du ska därför ha grundläggande gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg eller likvärdig. Vidareutbildning inom området är starkt meriterande. Det är särskilt meriterande om du har god kunskap kring att utforma stödinsatser för individer inom målgruppen på gruppbostad. Det är ett krav att du har egen förmåga att bygga upp professionella hjälpande relationer som bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet.Datorvana, god svenska i tal och skrift samt god kunskap om lagar som styr verksamheten är ett krav. Det är ett krav att du har förmåga att arbeta i förekommande verksamhetssystem för t.ex. schemaläggning, fakturor och beställningar och dokumentation. Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.FörmånerFör att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Adelagruppen det viktigaste vi har. Vi vet att god hälsa och motion bidrar med en ökad frisknärvaro. Du söker tjänsten genom att mejla ditt personliga brev och cv.
Sista dag att ansöka är 2021-07-31