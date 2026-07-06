Adeccos kund Thermo Fisher söker en processoperatör
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-07-06
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Nu söker Adecco en processoperatör till vår kund Thermo Fisher Scientific i Uppsala. Är du en noggrann lagspelare med tekniskt intresse? Har du erfarenhet av operatörsarbete och letar efter nya utmaningar? Då är tjänsten som processoperatör någonting för dig!
Om uppdraget
Adeccos kund Thermo Fisher söker en processoperatör till deras produktion ImmunoDiagnostics Division (IDD) där de utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Med 1600 anställda globalt är IDD världsledande inom in vitro diagnostik (IVD) av allergi och ledare inom autoimmundiagnostik i Europa. I Uppsala finns divisionens huvudkontor med cirka 700 medarbetare.
Som processoperatör inom tillverkning Reagens är du en del av den dagliga driften. Du kommer att göra förberedelser, maskininställningar, packa kit, övervaka tillverkningsmaskiner och sammanställa dokumentation kopplat till produktionspartierna. Dina arbetsuppgifter kommer till stor del att bestå av manuellt arbete, hantering av maskinerna, samt säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet.
Antällningsformen är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med start från och med vecka 34-35. Detta är ett uppdrag som är långsiktigt, med möjlighet till övertag hos kund. Arbetstiderna är förlagda dagtid mån-fre kl 07:30-15:45.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad på minst gymnasienivå. Du är driven, positiv, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Tidigare erfarenhet av arbete i producerande verksamhet är meriterande. Likaså erfarenhet av GMP.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
Sökord
Processoperatör, Life Science, Thermo Fisher, Adecco, Uppsala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9994269