Adeccos kund Galderma söker en QC-Analyst
Adecco Sweden Aktiebolag / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-07-14
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Är du en noggrann och kvalitetsmedveten analytiker med erfarenhet från kvalitetskontroll inom läkemedelsindustrin? Vill du arbeta i en GMP-reglerad miljö där kvalitet, samarbete och ständiga förbättringar står i fokus? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Om uppdraget
Som QC Analyst kommer du att tillhöra kvalitetskontrolllaboratoriet och ansvara för att utföra och granska analyser enligt gällande rutiner, kvalitetskrav och prioriteringar. Rollen innebär ett nära samarbete med olika funktioner inom verksamheten och erbjuder möjligheten att bidra till utveckling och förbättring av laboratoriets arbetssätt och processer.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra analyser och granska resultat i QC-laboratoriet enligt gällande SOP:er och GMP-krav
Säkerställa att utrustning används i kvalificerat och godkänt skick
Dokumentera kvalitetskontrollaktiviteter enligt gällande instruktioner och regelverk
Rapportera avvikelser och delta i utredningar kopplade till dessa
Ansvara för mer komplexa metoder, instrument och processer enligt erforderliga certifieringar
Genomföra riskbedömningar relaterade till metoder och laboratorieutrustning
Uppdatera och underhålla QC-relaterad dokumentation
Bidra till förbättringsarbete och effektivisering av processer inom QC-verksamheten
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco med start omgående, uppdraget förväntas pågå fram till och med 29/10. Möjlighet till förlängning finns.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kvalitetskontroll och laboratorieverksamhet inom läkemedels-, biotech- eller annan reglerad industri.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning inom kemi, farmaci, biokemi eller motsvarande naturvetenskapligt område
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad verksamhet
Erfarenhet av laboratorieanalyser och dokumentation enligt kvalitetskrav
God förståelse för avvikelsehantering och utredningsarbete
Erfarenhet av riskbedömningar och kvalitetsarbete är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en strukturerad och kvalitetsmedveten person som trivs i laboratoriemiljö. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vidare har du god samarbetsförmåga och bidrar gärna till förbättringsinitiativ inom verksamheten.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
10002205