Adeccos kund Emplicure Consumer AB söker en laboratorieoperatör
Adecco Sweden AB / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-01-16
Är du noggrann, strukturerad och trivs med praktiskt arbete? Har du intresse för laboratoriemiljö och vill ta nästa steg i din karriär? Då är tjänsten som laboratorieoperatör hos Adeccos kund Emplicure Consumer AB något för dig!
Om uppdraget
Emplicure Consumer AB är ett Uppsalabaserat bolag som tillverkar och utvecklar nikotinpåsar, dvs. "vitt snus". De söker nu en ansvarstagande och metodisk laboratorieoperatör till sitt produktutvecklingsteam. Rollen är operativ och innebär arbete med enklare laboratorieuppgifter så som provberedning, provanalys och tillverkning i mindre skala. Tjänsten passar dig som trivs med praktiskt arbete och som värdesätter struktur och kvalitet.
Tidigare erfarenhet av arbete i laboratorium är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, är villig att lära dig och kan arbeta metodiskt enligt givna instruktioner.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
• Hantering och upparbetning av prover
• Drift av analysutrustning och småskalig produktionsutrustning
• Utförande av rutinuppgifter enligt arbetsinstruktioner
• Dokumentation av resultat
Beskrivning av huvudsakliga dagliga uppgifter:
• Planering och utförande av stabilitetsstudier.
• Stödja produktutveckling med småskalig tillverkning av nikotinpåsar, vilket bland annat inkluderar blandning, påsfyllning och analys.
Uppdraget inleds via oss på Adecco i sex månader, med goda möjligheter till övertag och fortsatt anställning hos kunden. Arbetstiderna är förlagda dagtid mån-fre. Start: omgående.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har en god ansvarskänsla och trivs med praktiskt arbete. Du kan arbeta både självständigt och i team, har lätt för att följa instruktioner och gillar att ta egna initiativ.
Meriterande men inte ett krav:
• Erfarenhet från laboratorium, produktion eller teknisk miljö
• Vana att arbeta enligt rutiner, instruktioner eller kvalitetsstandarder
• Grundläggande datorvana
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
