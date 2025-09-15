Adeccos kund Emplicure Consumer AB i Uppsala söker en processoperatör
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2025-09-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en noggrann lagspelare med intresse för tillverkning? Har du relevant erfarenhet och letar efter nya utmaningar? Då är tjänsten som processoperatör hos Adeccos kund Emplicure Consumer AB någonting för dig!
Om uppdraget
Emplicure Consumer AB har påbörjat uppskalning av tillverkning av konsumentprodukter inom nikotin, "Vitt Snus", och letar efter en erfaren Processoperatör. Arbetet innefattar tillverkning av pulverbasen till kundens nikotinpåsar. Processen består huvudsakligen av uppvägning, granulering, siktning och blandning. All tillverkning är livsmedelsklassad.
Uppdraget inleds som en provanställning hos Adecco i sex månader, med goda möjligheter till övertag och fortsatt anställning hos kundföretaget därefter. Arbetstiderna är initialt förlagda till dagtid måndag till fredag, men kan komma att övergå till 2-skift, därför ser vi gärna att du är flexibel med arbetstider. Start: omgående.
Om dig
Vi söker dig med liknande arbetslivserfarenhet - gärna från processindustri. Det är mycket meriterande om du har arbetat inom produktion hos läkemedelsföretag och/eller inom livsmedelsindustrin, särskilt om du har vana av arbete enligt GMP eller i renrumsmiljö.
Som person är du flexibel, analytisk, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Du bör vara en god problemlösare och kunna identifiera, föreslå och förbereda förbättringar. Vidare ser vi att du är strukturerad och ansvarsfull i ditt arbetssätt och håller ordning och reda med ett stort eget driv. Vi värdesätter noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet väldigt högt.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic - amila.dresevic@adecco.se
eller 073 684 78 61.
Sökord:
Processoperatör, tillverkning, pulver, livsmedel, läkemedel, GMP, renrum, Emplicure Consumer AB, Adecco, Uppsala Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9507739