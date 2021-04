Addici Security söker serviceinriktad väktare - Coor Service Management AB - Väktarjobb i Västerås

Coor Service Management AB / Väktarjobb / Västerås2021-04-07Addici Security söker nu Väktare till en av våra stora kunder i Västerås. Vi söker dig som brinner för att skapa säkerhet och trygghet samtidigt som du har en passion för service. Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär.Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå. För att kunna möta vår kunds behov letar vi nu efter dig som är intresserad av en behovsanställning.Vår kandidatVi fäster stor vikt vid att du som väktare hos oss:trivs med att arbeta både självständigt och i grupptycker om att leverera service, är positiv och utåtriktadhar förmåga att förmedla trygghet till vår kund och dennes medarbetare genom att vara kompetent, pålitlig och ansvarsfullhar god kommunikationsförmågainnehar hög grad av säkerhetstänk och flexibilitetgivetvis är drogfri, ostraffad samt har ordnad privatekonomiFör att vara behörig för denna tjänst krävs det att du har en giltig väktarutbildning. Det är även viktigt att har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av serviceyrket.2021-04-07Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.Kontaktuppgifter och övrig informationFör mer information och frågor, vänligen kontakta driftchef Elie El Assouni via Elie.ElAssouni@coor.com eller 011-40 00 001.Ansökningar tar vi endast emot via ansökningsknappen nedan.Urval och intervjuer genomförs löpande och vi önskar din ansökan senast 5 maj 2021. Observera att eventuellt kan tillsättning ske innan annonstidens slut.Vi ser fram emot din ansökan och att träffa just dig!Om CoorCoor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inom facility management (FM). Vi samordnar, utför och utvecklar olika tjänster i och omkring en fastighet. Ambitionen är att leverera marknadens smartaste och mest utvecklade erbjudande - vi kallar det Service med IQ.Bland kunderna finns större och mindre verksamheter i många sektorer, såväl privata som offentliga. Coor bedriver verksamhet främst i Norden, men har också viss närvaro i Belgien, Estland, Polen och Ungern.Addici Security är ett bolag inom Coor koncernen. Bolaget bildades 1985 och är idag en av branschens ledande leverantörer av säkerhetstjänster. Vi har en omfattande erfarenhet och en god kännedom om våra kunders marknad. Vi förenar högt säkerhetstänkande med förstklassig service.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-05-05Coor Service Management AB5675960