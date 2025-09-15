AdatoCare rekryteringsträff bemanning i Trollhättan
2025-09-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lysekil
Mingla med oss i Trollhättan på tisdag 23/9!
Är du sjuksköterska och intresserad/nyfiken av bemanning så kom och träffa oss på plats, vi har uppdrag i hela Sverige, allt från regioner, kommun, kriminalvård till privata aktörer.
mellan 10:00-12:00 och 14-16:00.
Har du någon annan tid som passar dig så meddela oss så ordnar vi de.
Vart: Espresso house .
Adress: Kungsgatan 30, Trollhättan
Vi delar ut Goodiebag till de 10 första som dyker upp!
Gör en intresseanmälan på plats så kan du vinna en ny mobiltelefon.
Anmäl att du kommer till Pontus eller Sarah.
Ring eller skicka sms till oss när ni är i Hotellobbyn så möter vi dig.
Pontus 070-527 54 82 pontus@adatocare.se
Sarah 070-527 54 83 sarah@adatocare.se
Eller registrera dig via knappen nedan så kontaktar vi dig.
Hoppas vi ses!
Vi erbjuder dig:
Din egen personliga och engagerade konsultchef
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
När du jobbar i AdatoCare har du förmåner som friskvård, utbildning, och högtids middagar.
Bra betalt och fördelaktiga förmåns paket
Trygga och korrekta försäkringar
Tjänstepensionen
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om AdatoCare -
Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet.
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet.
AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: Pontus@adatocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdatoCare AB
Brännavägen 45 (visa karta
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pontus Pettersson Pontus@adatocare.se Jobbnummer
