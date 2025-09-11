Act-inspiratör till Växjö stiftskansli
2025-09-11
Är du en relationsskapande inspiratör med kyrklig förankring och ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Växjö stift förstärker nu arbetet med att öka engagemang, kännedom och insamling till Act Svenska kyrkan och söker en inspiratör.
På uppdrag av Act Svenska kyrkan på nationell nivå kommer du att arbeta för att öka engagemanget och insamlingen till Act Svenska kyrkan i Växjö stifts församlingar och pastorat.
Tjänsten är på heltid, med finansiering för en tvåårsperiod.
Om jobbet
Under den tvåårsperiod som satsningen pågår är målsättningen att:
- Besöka samtliga församlingar i stiftet vid minst ett tillfälle för att informera om Act Svenska kyrkans arbete, förstå vilket engagemang som finns och ta reda på vilket stöd som önskas.
- Etablera en Ageragrupp på stiftsnivå och bidra till att rekrytera nya Ageravolontärer.
- Säkerställa att samtliga anställda i stiftets församlingar vid något tillfälle fått en muntlig presentation av vad Act Svenska kyrkan är och förstå att detta är en integrerad del av Svenska kyrkan.
- Verka för att stiftet ökar det totala anslagsgivandet i församlingar och pastorat.
- Verka för att församlingarna ökar sin rekrytering av nya månadsgivare.
Tjänsten är placerad på Växjö stiftskansli i Växjö, och uppdraget innebär en hel del resor inom stiftet. Det finns möjlighet till distansarbete till viss del. Arbetet sker i samverkan med vår stiftsadjunkt med ansvar för internationellt arbete, med stora möjligheter till eget ansvar och utveckling av uppdraget.
Om dig
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom exempelvis globala studier, pedagogik, teologi, kommunikation eller annan relevant utbildning.
- Tidigare arbetslivserfarenhet inom idéburen organisation, gärna Svenska kyrkan.
- Erfarenhet av att tala inför större grupper, hålla workshops och föreläsningar.
- Goda digitala kunskaper.
B-körkort är ett krav.
Du är en viktig medspelare
För att lyckas och trivas med jobbet behöver du vara:
- Relationsskapande - du bygger goda relationer till stiftets församlingar och skapar förtroende för Act Svenska kyrkan.
- Kyrkligt förankrad - du förstår Svenska kyrkans drivkrafter och värderingar.
- Resultatorienterad - du arbetar självständigt, sätter upp mål och motiveras av att nå uppsatta resultat.
- Kommunikativ - du förmedlar budskap på ett begripligt sätt till olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
Vi planerar att hålla intervjuer onsdag den 8 oktober samt tisdag den 14 oktober, på stiftskansliet i Växjö.
Vi ser över inkomna ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Växjö stift och stiftskansliet
Växjö stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 165 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftskansliet består av cirka 80 personer som på olika sätt stöttar och främjar arbetet i stiftets församlingar. Förutom vårt huvuduppdrag att bidra till utvecklingen av församlingarnas verksamhet, arbetar vi också inom områden såsom fastigheter, arkiv, egendoms- och skogsförvaltning samt kulturmiljö.
Arbetsmiljön är viktig för oss - vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv. Den vackra miljön kring Östrabo samt trevliga arbetskamrater får du på köpet!
Tjänsten är på heltid och är finansierad för en tvåårsperiod.
Placering på Växjö stiftskansli i Växjö, det finns möjlighet till visst distansarbete och arbetet innebär en hel del resor i stiftet.
Sista ansökningsdatum är söndag den 5 oktober 2025 och vi önskar tillsätta tjänsten i december 2025.
Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Mattias Östborg, enhetschef för Pastorala enheten, på 0470-773811 eller mattias.ostsborg@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Stift
