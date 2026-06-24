Acquisition Executive till Arval
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Danderyd Visa alla säljarjobb i Danderyd
2026-06-24
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som Acquisition Executive har du en mångfacetterad och viktig roll. Du kommer spendera mycket tid på att förvärva kundrelationer och är delaktig i hela säljprocessen. Vi tror den här rollen passar dig som har ett sinne för sälj, har stark ambition att lära samt tycker det är roligt att göra affärer. Här blir du en del av en driven säljorganisation med många utvecklingsmöjligheter!Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Du kommer vara en del av säljorganisationen och tillhöra Acquisition Executive-teamet. Som Acquisition Executive har du ansvar för bearbetning av främst nya och till viss del även befintliga kunder. Rollen innebär att beskriva för kunder hur outsourcing kan förbättra hanteringen av en fordonsflotta. Du kommer vara med i hela kedjan från att identifiera affärsmöjligheter hos nya kunder till implementeringsfasen. Arbetet innebär varierande uppgifter och kan vara allt från att prospektera, genomföra behovsanalyser, åka ut och träffa kunder, färdigställa offerter och delta i internationella upphandlingar. Du arbetar mot flera kontakter, såväl internt som externt och har ett stort kundnätverk.
Du erbjuds
Stora utvecklingsmöjligheter, Arval belönar prestation
En gedigen och strukturerad onboarding
Frihet under ansvarDina arbetsuppgifter
Arbeta med nykundsbearbetning
Prospektering och mötesbokning via telefon
Förbereda och sedan följa upp förslag till kunder
Agera stöd till Business Managers i exempelvis upphandlingar
Personliga kontakter med fokus på behovsanalys och kundnöjdhet
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom ett relevant område
Har erfarenhet eller ett stort intresse för försäljning och kundservice
Har erfarenhet inom Office-paketet och har god vana att arbeta i Excel
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Resultatinriktad
Samarbetsförmåga
Affärsmässighet
Relationsskapande
Utöver ovan nämnda personliga egenskaper tror vi att du som söker är nyfiken och samarbetar bra med andra människor, du anpassar ditt beteende för att skapa starka relationer. Du arbetar fokuserat för att uppnå önskade resultat och drivs av att göra affärer. Självklart så har du en naturlig känsla för att förstå kunder och deras behov, och en övertygande säljförmåga. Du är lyhörd för din omgivning, har god social förmåga och säkerställer att information når kunder på ett tydligt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Denna rekryteringsprocess kommer att ske på engelska då rekryterande chef hos Arval är engelsktalande, och vi ber dig därför att skicka in ditt CV på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A33SKY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9977926