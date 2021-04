Ackrediteringsansvarig (tidsbegränsad anställning) - Stockholms Universitet - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Stockholms Universitet / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-07vid Företagsekonomiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2021-04-29.Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet, med cirka 140 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners.Vi strävar efter att år 2023 vara en internationellt erkänd företagsekonomisk institution på europeisk toppnivå, där forskning och utbildning av mycket hög kvalitet erbjuds i en innovativ och mångfasetterad kunskapsmiljö, som attraherar framstående akademiker och studenter från en global marknad. Som ett centralt led i denna vision ingår att aktivt arbeta med kvalitetsförbättringar och samtidigt profilera och befästa skolans kvalitetsresultat genom ackreditering i erkända organ.2021-04-07I rollen om ackrediteringsansvarig har du ansvar för ackrediteringsarbete innefattande AACSB och AMBA. Det är ett självständigt arbete med att skriva, sammanställa och leverera rapporter för kvalitetsarbete enligt angivna standarder. Med din kompetens inom kvalitetsuppföljning kommer du att vara en kunskapsresurs för andra. Du kommer att leda det operativa arbetet med att inhämta beskrivningar av våra processer, i samarbete med utsedda medarbetare i organisationen. Övrig samverkan sker även med externa internationella samarbetsparter samt att organisera besök från dem. Du rapporterar till institutionens prefekter.Vi söker dig som har en masterexamen. Doktorsexamen är meriterande. Det krävs minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerat utrednings- och/eller kvalitetsarbete. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av ackrediteringsarbete enligt AACSB, EQUIS eller AMBA.Du har dokumenterad gedigen erfarenhet av att författa omfattande utrednings- och rapporttexter av hög kvalitet på engelska. Du är van att självständigt planera och strukturera upp ditt arbete samt att driva dina processer och fördela arbetsuppgifter utifrån det.Som person är du mån om att nå resultat av hög kvalitet på utsatt tid. Du har mycket god förmåga att arbeta tillsammans med andra människor och har lätt för att skapa förtroende. Du är lyhörd och är van att snabbt kunna sätta dig in i nya sammanhang.AnställningsvillkorAnställningen omfattar heltid och är en visstidsanställning på två år. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför löneanspråk. Tillträde snarast.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.För ytterligare information om anställningen, vänligen kontakta Maria Frostling, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, tfn 073-461 11 46, maria.frostling@sbs.su.se , eller Christian Maravelias, ställföreträdande prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, tfn 070-461 97 25, christian.maravelias@sbs.su.se Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se , samt seko@seko.su.se (SEKO).Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-29Stockholms Universitet5675426