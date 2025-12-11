Achima Care Växjö specialistvård söker undersköterska!
Achima Care AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-12-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Achima Care AB i Växjö
, Alvesta
, Emmaboda
, Ljungby
, Älmhult
eller i hela Sverige
Vill du vara med och förbättra Vårdsverige tillsammans med oss?
Nu söker vi dig som vill arbeta som undersköterska hos oss på specialistmottagningen i Växjö!
Vår uppskattade kollega går i pension i maj 2026, och vi söker nu hennes efterträdare. Är du den engagerade och erfarna medarbetare vi letar efter - med ett brinnande intresse för att stödja våra specialistläkare inom kardiologi och ortopedi? Hos oss får du chansen att vara en del av en verksamhet där kvalitet och patientsäkerhet står i fokus, och där vi tillsammans skapar den bästa vårdupplevelsen för våra patienter.
Om rollen
Som undersköterska hos oss får du en varierad vardag! Du arbetar nära våra läkare på specialistvården, hjälper till att bemanna växeln och hanterar dagligen arbetsuppgifter som kräver erfarenhet och skicklighet inom mottagningsarbete. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och vill bidra till både vårt team och våra patienter med din kompetens.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet som undersköterska, gärna från primärvård eller specialistvård
Är självgående, noggrann och brinner för att sätta patientens bästa i centrum
Uppskattar samarbete och har ett professionellt och vänligt bemötande
Delar Achimas värderingar och vill bidra till en trygg och tillgänglig vård
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete i en organisation som satsar på företagskultur och arbetsglädje
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Arbetstid under dagtid på vardagar
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Linda Gudmundsson, på linda.gudmundsson@achima.se
alternativt 070-199 12 36. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Linda Gudmundsson linda.fransson@achima.se Jobbnummer
9638775