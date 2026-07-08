Accounts Payable Specialist till Mycronic
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2026-07-08
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Accounts Payable Specialist
Tillsammans med Mycronic söker Newr nu en erfaren Accounts Payable Specialist till Mycronics finansavdelning i Täby. I den här rollen blir du en del av ett sammansvetsat team om tre personer, där samarbete, ständiga förbättringar och hög kvalitet genomsyrar det dagliga arbetet.
Om rollen
Som Accounts Payable Specialist spelar du en viktig roll i att säkerställa effektiva och kvalitativa leverantörsreskontraprocesser, samtidigt som du bidrar till den fortsatta utvecklingen av arbetssätt och rutiner. Du kommer att arbeta nära kollegor inom Finance, Sourcing och Warehouse samt ha löpande kontakt med leverantörer världen över.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Hantering av inkommande leverantörsfakturor i Medius.
Kontering och distribution av omkostnadsfakturor.
Trevägsmatchning av varufakturor, inklusive utredning av avvikelser i samarbete med Sourcing- och Warehouse-avdelningarna.
Kontakt med leverantörer gällande obetalda fakturor, kontoutdrag och andra frågor kopplade till leverantörsreskontran.
Hantering av leverantörsbetalningar.
Systemadministration i Medius.
Bidra till kontinuerliga förbättringar inom Accounts Payable-processen.Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som trivs i en samarbetsinriktad miljö, tar ansvar för ditt arbete och har ett genuint intresse för att utveckla effektiva ekonomiprocesser.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst fem års erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra.
Erfarenhet av Medius eller annat elektroniskt fakturaflödes- och attestsystem.
God erfarenhet av trevägsmatchning.
Erfarenhet från en internationell organisation.
Förmåga att samarbeta med olika funktioner inom verksamheten.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av M3 och/eller Medius Procurement.Om företaget
Mycronic is a global high-tech company whose innovative solutions have been advancing electronics technology for over 50 years. Today we continue to grow and serve customers in an expanding variety of industries. What we do impacts the future of technology, and in turn, the way we live our lives tomorrow.
We're looking for people to join our talented, motivated and friendly team on the cutting-edge. Here, in an open, collaborative and flexible environment, you'll work alongside leading industry experts and take on challenging projects that bring tomorrow's electronics to life.
A culture of collaboration and personal growth
At Mycronic, we love what we do, but most importantly who we do it with. Because to us the relationships we have with our customers and each other are the keys to success.
Here you are expected to have a voice and will be encouraged to get involved. It's this very mindset that empowers our people to make a positive difference for a broad range of businesses, society and the planet – every day.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Täby, Stockholm
Läs mer om Mycronic och hur det är att arbeta hos dem på deras karriärsida: https://www.mycronic.com/career/.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Mycronic med Newr. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maja Klint på maja.klint@newr.se
. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031985-2093196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://career.newr.se
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Newr Jobbnummer
9997416