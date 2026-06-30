AccountManager/Mediasäljare
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2026-06-30
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Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Nu söker vi en Account Manager/Mediasäljare till vår Nordiske Medier!
Nordiske Medier är ett av Nordens ledande B2B-mediehus med starka branschmedier inom industri, teknik, logistik, förpackning, energi, bygg och produktion.
Nu söker vi en Account Manager som vill hjälpa några av Sveriges mest intressanta industriföretag att nå sina kunder genom marknadens mest träffsäkra branschmedier.
Det här är en roll för dig som gillar att skapa affärer, bygga relationer och arbeta nära kunder där varje dialog har ett tydligt affärsvärde.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för att utveckla och sälja marknadsföringslösningar till företag inom förpackningsindustrin och närliggande branscher.
Du arbetar med både befintliga kunder och nykundsbearbetning och hjälper företag att nå beslutsfattare inom hela förpackningens värdekedja genom digital annonsering, nyhetsbrev, print, innehållssamarbeten och event.
Kunderna består av allt från globala industrikoncerner till snabbväxande teknik- och automationsföretag.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för egen kundportfölj och budget.
Bearbeta nya kunder och skapa nya affärsmöjligheter.
Utveckla långsiktiga samarbeten med annonsörer och partners.
Sälja digital annonsering, nyhetsbrev, printannonsering och speciallösningar.
Identifiera kundernas marknadsföringsbehov och skapa skräddarsydda kampanjer.
Samarbeta med redaktion, marknad och produktion för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Delta vid mässor, branschevent och kundaktiviteter.
Våra kunder
Genom våra medier når vi beslutsfattare inom förpackningsindustri, livsmedelsindustri, läkemedel, logistik, tillverkningsindustri, automation och e-handel.
Bland annonsörer och aktörer i målgruppen finns företag såsom Arla, Coca-Cola, Nestlé, Orkla, Tetra Pak, DS Smith, Mondi, Krones och många andra ledande industriföretag.
Målgruppen består bland annat av VD, produktionschefer, fabrikschefer, inköpschefer, Packaging Managers, Supply Chain Managers, logistikchefer och andra beslutsfattare med ansvar för investeringar, produktion och affärsutveckling.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning och drivs av att skapa affärer.
Du behöver inte komma från mediebranschen – det viktigaste är att du är nyfiken, affärsdriven och tycker om att bygga långsiktiga relationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Dokumenterad förmåga att skapa nya affärer.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vana att arbeta mot budget och tydliga mål.
Ett strukturerat och självgående arbetssätt.
Vad vi erbjuder
En etablerad produktportfölj med starka varumärken.
Möjlighet att arbeta mot välkända företag och beslutsfattare.
Stor frihet under ansvar.
Fast lön kombinerat med attraktiv provisionsmodell.
En entreprenöriell kultur med korta beslutsvägar.
Möjlighet att utvecklas inom ett av Nordens ledande B2B-mediehus.
Om Nordiske Medier
Nordiske Medier är ett ledande nordiskt mediehus med fokus på professionella målgrupper inom industri, teknik, energi, logistik, produktion och affärsliv. Genom våra branschmedier hjälper vi företag att skapa affärer, bygga varumärken och nå rätt beslutsfattare i Norden.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763) Jobbnummer
9985773